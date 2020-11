Giulia Salemi è stata protagonista di un episodio curioso al Grande Fratello Vip 5. Al termine della festa organizzata dagli autori del reality show, la modella italo-persiana avrebbe fatto una vera e propria scenata di gelosia nei confronti di Tommaso Zorzi. La 27enne avrebbe spiegato all'influencer che l'amicizia con Francesco Oppini non sarebbe reale.

Il figlio di Alba Parietti nel mirino della Salemi

Tutti i concorrenti sono sembrati spensierati e rilassati, ma al termine della sera è scoppiata la bomba. Tutto è iniziato quando Dayane Mello ha fatto notare a Giulia Salemi di avere bevuto un po' troppo.

A quel punto la modella italo-persiana è letteralmente sbottata. Giulia ha messo nel mirino Francesco Oppini, per l'amicizia instaurata con Tommaso Zorzi. A detta della modella, il rapporto tra Francesco e Tommaso non sarebbe vero al 100%. Per Salemi, il 35enne sarebbe uno "slave", schiavo in inglese. Nel corso del suo sfogo l'ex compagna di Francesco Monte avrebbe dichiarato che nella Casa di Cinecittà i concorrenti maschi si sono avvicinati a Zorzi solo perché è considerato il più forte del reality show. Sebbene Tommaso abbia cercato di spiegare alla sua coinquilina che in passato ha nominato Francesco, la diretta interessata ha controbattuto evidenziando che anche lui lo ha nominato.

Prima di passare agli altri concorrenti, Giulia Salemi nella stanza blu ha detto a Tommaso Zorzi che non può metterla in secondo piano per dare la priorità ai "nuovi amici".

La 27enne ha sostenuto che il web influencer dovrebbe darle più attenzioni visto che sono amici di vecchia data.

La stoccata agli altri concorrenti

Lo sfogo di Giulia Salemi non ha chiamato in causa solamente Francesco Oppini, ma anche gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5. La modella italo-persiana parlando con Elisabetta Gregoraci ha ha chiosato: "Le targhe come stanno?

Io ho le ciabatte... ti hanno rubato la macchina?" Il riferimento della Salemi è al presunto spasimante che la showgirl calabrese avrebbe fuori dalla Casa di Cinecittà e andrebbe in giro per Montecarlo con le iniziali e la data di nascita della Gregoraci.

Infine, Salemi si è scagliata contro Pierpaolo Pretelli.

Per la 27enne, l'ex velino di Striscia la Notizia non dovrebbe indossare una maglia mimetica visto che non è un tipo da trincea. Giulia ha sostenuto che Pierpaolo non prende mai una presa di posizione e non si espone mai.

Nonostante le frecciatine al vetriolo di Giulia Salemi, i "vipponi" non hanno dato peso alle parole della loro coinquilina poiché hanno compreso che era alticcia.