Lunedì 2 novembre su Canale 5 a partire dalle 21:35 è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo essere uscita dal Reality Show, Guenda Goria ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale Chi. L'ex concorrente in particolare ha parlato di Elisabetta Gregoraci, definendola una persona poco umana. L'ex moglie di Flavio Briatore, dopo essere stata messa al corrente delle parole su di lei, è sbottata.

L'intervista di Guenda

Guenda Goria dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 5 per mano del televoto, è arrivata nello studio di Canale 5. Alfonso Signorini ha riconosciuto nella 31enne, la vincitrice morale del programma.

Al settimanale Chi, l'ex gieffina ha detto di Elisabetta Gregoraci: "Vive della sua immagine". A detta di Guenda, la showgirl calabrese non avrebbe il senso dell'ironia e nella sua perfezione sarebbe imperfetta. Poi, ha rincarato la dose: "Manca in pieno di umanità".

Un attacco che ha mandato su tutte le furie la diretta interessata. Elisabetta Gregoraci, nella quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, ha risposto duramente alle critiche sollevate sul suo conto. Dopo essere stata attaccata per l'ennesima volta sul suo passato da Antonella Elia, la 40enne ha invitato tutti a smetterla di parlare del suo privato. Inoltre, Gregoraci ha rimproverato l'opinionista del reality show di aver utilizzato delle parole inadeguate su di lei visto che suo figlio la guarda da casa: "Sei sempre così offensiva".

Secondo Pupo invece, alcune donne provano un po' d'invidia per la vita condotta dell'ex moglie di Flavio Briatore.

Lo sfogo dell'ex moglie di Briatore

Terminata la messa in onda, Elisabetta è tornata sull'argomento con Maria Teresa Ruta. La showgirl ha esordito: "Come si permette di dire che non sono umana?".

Gregoraci ha sottolineato di essere sempre stata vicina alle persone, ma questo non significa essere una persona "perfettina". A detta della 40enne calabrese, Guenda in 50 giorni di convivenza non avrebbe mai fatto nulla per conoscerla. Per la showgirl la figlia di Maria Teresa non ha avuto neanche il coraggio di dirle le cose in faccia.

Ma non solo, Gregoraci ha precisato che appena uscirà dalla casa di Cinecittà replicherà a mezzo stampa all'intervista dell'ex coinquilina.

Elisabetta ha più volte ribadito che Guenda abbia detto delle cose gravissime sul suo conto. Gregoraci si è detta fiera di essere così come è e ha sposato il pensiero di Pupo: "Magari c'è un po' di gelosia e invidia in quelle parole". Parlando con la mamma di Guenda Goria, Elisabetta ha chiosato: "Tua figlia mi ha fatto restare male per quello che ha detto". Poi, la showgirl ha concluso il suo sfogo rincarando la dose: "Ha proprio esagerato e non lo tollero".