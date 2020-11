Nella puntata del 2 novembre del GF Vip, Francesco Oppini è stato redarguito da Alfonso Signorini per alcune frasi sessiste contro Dayane Mello e Flavia Vento. Il concorrente, però, non è stato squalificato, come in passato è accaduto a Salvo Veneziano e ad altri ex concorrenti. A tal proposito, il pizzaiolo ha deciso di sfogarsi sui social attaccando pesantemente il conduttore.

Salvo ha accusato Alfonso di adoperare due pesi e due misure a seconda del concorrente in questione. Veneziano ha ammesso di sentirsi parecchio offeso in quanto, quando capitò a lui, venne trattato in modo molto brusco e venne etichettato con appellativi poco piacevoli.

Le frasi sessiste di Francesco Oppini

In queste ore, Salvo Veneziano ha commentato il modo in cui la produzione del GF Vip e Alfonso Signorini hanno gestito la vicenda di Francesco Oppini. Quest'ultimo, alcuni giorni fa, si è reso protagonista di frasi alquanto pesanti contro Dayane Mello e Flavia Vento. Nel dettaglio, della prima ha detto: "Lei non può venire a Verona, la violentano". Resosi conto della gravità della frase, però, il figlio di Alba Parietti ci ha tenuto a precisare che intendeva dire che l' avrebbero disturbata. Una donna così bella e avvenente come lei sarebbe stata sicuramente oggetto di disturbo. Successivamente, però, Oppini ha pronunciato anche delle frasi gravi contro Flavia Vento.

Il concorrente ha detto: "Lei è una che rischi di ammazzare di botte".

La reazione di Salvo Veneziano

Tali frasi hanno indignato i telespettatori, al punto che tutti si aspettavano la squalifica di Francesco. Durante la diretta del 2 novembre, però, Alfonso Signorini si è limitato solo a rimproverare il concorrente, non disponendo il suo allontanamento dalla casa.

Questa decisione ha fatto infervorare parecchi spettatori, tra cui Salvo Veneziano. Il pizzaiolo è intervenuto su Instagram e ha detto di reputare assurda questa decisione. Il protagonista ha commentato: "Questo è offendere la mia persona come padre e come marito". Poi ha aggiunto: "Quindi lui non è stato eliminato, perché hanno visto che fuori è un bravo ragazzo, quindi io fuori ero e sono un assassino".

L'ex concorrente ha concluso dicendo: "Signorini sei una capra".

Il web appoggia Salvo

A quanto pare, il trattamento differenziato adoperato dalla produzione del GF Vip non è stato gradito da Salvo e neppure da diversi telespettatori. Molti utenti, infatti, ci hanno tenuto a mostrare tutta la loro solidarietà a Veneziano attraverso dei messaggi. L'ex concorrente del reality show ha voluto condividere alcuni dei commenti di supporto ricevuti attraverso le Instagram Stories. Per molti non è giusto che, in passato, Clemente Russo, Salvo Veneziano ed altri siano stati squalificati, mentre Oppini sia stato perdonato.