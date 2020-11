L'amicizia speciale tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci continua a tenere banco all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 e in questi giorni si è espresso anche il fratello dell'ex velino di Striscia la notizia che ha assunto le difese della showgirl calabrese. Giulio Pretelli, intervistato dal settimanale Novella 2000 ha ammesso di credere nella buona fede della Gregoraci e non ha escluso che gli piacerebbe poterla avere come cognata una volta che terminerà l'avventura all'interno della casa più spiata d'Italia.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli parla del rapporto con Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Nel dettaglio, Giulio ha ammesso che secondo lui ciò che sta accadendo all'interno della casa del GF Vip tra suo fratello ed Elisabetta sia qualcosa che vada oltre una semplice amicizia speciale. "Con le mie amiche speciali non mi tocco, non mi abbraccio, non mi avvinghio di continuo" ha dichiarato il giovane Pretelli nel corso dell'intervista dove ha ammesso che li vedrebbe bene insieme Elisabetta e suo fratello.

"Non mi dispiacerebbe avere Elisabetta come cognata" ha dichiarato Giulio durante la chiacchierata rilasciata al settimanale 'Novella 2000'. Quando poi gli viene chiesto cosa ne pensa del fatto che Elisabetta potrebbe avere un fidanzato molto influente ad attenderla fuori dalla casa più spiata d'Italia, Giulio non si fa problemi a dire di non credere a questa versione dei fatti.

'Elisabetta non ha bisogno di scoop' dice il fratello di Pierpaolo

Anzi il fratello di Pretelli ha assunto le difese della Gregoraci. "Penso che Elisabetta sia una donna umile e sincera. Mai dare tutto per scontato nella vita" ha dichiarato il ragazzo aggiungendo che se ci fosse stato per davvero un uomo o presunto fidanzato ad attenderla fuori dalla casa, secondo lui Elisabetta non si sarebbe comportata in maniera così affettuosa con suo fratello Pierpaolo.

Il giovane Giulio Pretelli rigetta al mittente anche i sospetti di chi ipotizza che quella di Elisabetta possa essere soltanto una strategia attuata per conquistare il gradimento del pubblico del Grande Fratello Vip. Anche in questo caso il fratello di Pierpaolo difende la showgirl calabrese.

Giulio Pretelli si schiera in difesa di Elisabetta al GF Vip

"Ma secondo lei, Elisabetta ha bisogno di visibilità? Non penso proprio sia andata al GF Vip per ottenere scoop" ha dichiarato il ragazzo.

E così, in merito ai paletti che la donna ha imposto nella casa al suo rapporto con Pierpaolo, Giulio sostiene che lo abbia fatto per proteggere suo figlio Nathan Falco ma al tempo stesso anche il piccolo Leonardo, figlio di suo fratello.

Intanto nel corso delle ultime settimane, i telespettatori hanno notato una certa vicinanza tra Pierpaolo e la bella influencer Giulia Salemi.

Pretelli vicino a Giulia Salemi: Elisabetta gelosa?

La stessa Elisabetta ha lanciato delle frecciatine al giovane Pretelli, accusandolo di essere un "farfallone" e vantandosi del fatto che in questi mesi avesse messo dei paletti e non si sarebbe mai spinta oltre dato il comportamento assunto dall'ex velino in questi giorni con la new entry della casa.

E quando Pierpaolo ha fatto notare ad Elisabetta che con Giulia non c'è nulla a parte un bel rapporto di amicizia, sottolineando anche il fatto che lui ed Elisabetta sono solo amici, la risposta della showgirl non si è fatta attendere.

"Sei libero di fare ciò che vuoi" ha chiosato Gregoraci. Insomma un rapporto sempre più turbolentio quello dei "Gregorelli" così come sono stati ribattezzati affettuosamente dai fan sui social che fanno il tifo per la loro storia d'amore.