Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 continua ad essere molto teso e in queste ultime ore è scoppiata una nuova accesa lite tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma. La showgirl calabrese ha avuto modo di ascoltare delle nuove critiche da parte della Roma nei suoi confronti ed è rimasta delusa dall'atteggiamento dell'ex velino di Striscia la notizia che a quanto pare non avrebbe assunto le sue difese. A quel punto la reazione della Gregoraci non si è fatta attendere e ha accusato Pierpaolo di essere un uomo "senza attributi".

Lite al GF Vip tra Elisabetta, Selvaggia e Pierpaolo Pretelli

Gregoraci, infatti, parlando con gli altri inquilini della casa del GF Vip ha dichiarato che per lei Pierpaolo ha sbagliato a comportarsi nei confronti di Selvaggia perché non avrebbe dovuto dare modo alla ragazza di parlare male di lei e di quello che hanno costruito assieme in questi due mesi di permanenza all'interno delle mura domestiche di Cinecittà.

"Basta, sono satura di questa situazione e di lui che non fa niente" ha sbottato Gregoraci che poi si è lasciata andare a delle dichiarazioni ben più dure nei confronti dell'ex velino di Striscia la notizia. Per lei la cosa più grave in tutta questa situazione è che Pretelli non l'ha difesa dalle accuse che le venivano mosse da Selvaggia all'interno del cucurio.

'Briatore ha gli attributi' sbotta la Gregoraci al GF Vip

Motivo per il quale Gregoraci ha chiesto ai due di parlare di altro e di concentrarsi sul loro percorso all'interno della casa del GF Vip, senza parlare di lei. Alla showgirl non piace neppure il modo di fare di Pierpaolo durante le puntate in diretta del reality show di Canale 5.

"Anche in puntata, non lo sento mai dire nulla" ha sbottato la showgirl calabrese.

Poco dopo è arrivato l'affondo finale nei confronti del giovane Pierpaolo con tanto di confronto con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta. "Io sono stata con Briatore che ha due cose sotto enormi così" ha dichiarato in casa aggiungendo che a lei gli uomini senza attributi non piacciono.

L'attacco di Elisabetta contro Pierpaolo

"Basta con sta storia, se è un vero uomo le tiri fuori" ha proseguito Elisabetta Gregoraci nel suo duro sfogo in cui ha letteralmente umiliato Pretelli. Quale sarà a questo punto la reazione dell'ex velino dopo queste pesanti insinuazioni della sua amica speciale?

Già qualche settimana fa Pierpaolo aveva ammesso di voler prendere un po' le distanze da Elisabetta, dato che la showgirl ha più volte ribadito di non volersi spingere oltre all'interno della casa del GF Vip e di non voler iniziare una storia d'amore. Questa volta arriverà l'addio finale? Lo scopriremo nella puntata di venerdì sera.