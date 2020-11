Andrea Zelletta è ancora un concorrente del Grande Fratello Vip 5. Una situazione che fa molto piacere alla sua attuale compagna, ma al tempo stesso le mette molta tristezza. In una storia su Instagram, Natalia Paragoni ha mostrato una felpa del suo fidanzato e ha ammesso di sentire la sua mancanza. La giovane ha spiegato che l'amore che prova per l'ex tronista di Uomini e Donne è indescrivibile.

Il post nostalgico di Natalia

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne: lui ricopriva il ruolo di tronista mentre lei di corteggiatrice. Natalia in un primo momento aveva fatto delle esterne anche con Ivan Gonzalez, ma aveva capito fin da subito che il suo cuore batteva per il modello pugliese.

Una volta usciti dal programma condotto da Maria De Filippi, la storia di Andrea e Natalia è proseguita a gonfie vele.

La coppia si è separata per la prima volta, per consentire l'ingresso di Zelletta al Grande Fratello Vip 5. Il modello, dopo aver superato due nomination, si trova nella Casa più spiata d'Italia da circa due mesi. Un tempo che per Natalia sembra essere un'eternità. Nella serata di mercoledì 11 novembre, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una storia su Instagram in cui stringe a se una felpa del suo compagno. Nella didascalia la giovane ha ammesso che solo un abbraccio da parte di Zelletta la farebbe sentire sicura, protetta e felice. Nel post, Paragoni ha precisato che Zelletta non è andato in guerra e quindi non dovrebbe piangere ma essere felice.

Al contrario la sua bis-nonna restò lontana dal marito per cinque mesi a causa della guerra.

Nonostante tutto Natalia non riesce a colmare la sua nostalgia. Infine, ha concluso con delle dolci parole indirizzate a Zelletta: "Sarò patetica ma l'amore che provo per Andrea non si può descrivere". Poi, la web influencer ha chiosato: "Eternamente mio.

Eternamente tua. Eternamente nostri".

Andrea Zelletta criticato da Tommaso

Nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta è stata criticato duramente da Tommaso Zorzi. Il web influencer ha etichettato il suo coinquilino come uno stratega professionista. Secondo Zorzi, Andrea ogni volta che si troverebbe in nomination scoppierebbe in lacrime.

L'intento sarebbe quello di intenerire il pubblico da casa: "Lui ha bisogno di conquistare il terreno".

Al contrario l'ex tronista di Uomini e Donne aveva spiegato di essersi commosso per il rapporto instaurato tra Tommaso e la sorella Gaia. Zelletta aveva sostenuto che lui con la sorella Alessia non hai mai creato quella complicità. Secondo Zorzi, però, la spiegazione delle lacrime non sarebbe affatto così: "Per Andrea andare in nomination è lesa maestà".