Prosegue l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due 'amici speciali' dopo i contrasti delle ultime settimane dovuti alle ingerenze nel loro rapporto da parte di Selvaggia Roma, sembrano aver ritrovato l'armonia di una volta. In particolar modo, Pierpaolo si è riavvicinato di nuovo alla showgirl calabrese che, dal video postato sulla pagina ufficiale Instagram del reality show di Canale 5, sembra proprio non aver rifiutato le attenzioni da parte dell'ex velino di Striscia la notizia.

Pierpaolo di nuovo vicino ad Elisabetta nella casa del GF Vip 2020

Nel dettaglio, Pierpaolo si è riavvicinato ad Elisabetta mentre la showgirl era impegnata con la pulizia dei piatti all'interno della casa. Pretelli ha prima chiesto se ci fosse altro da fare, così da poter dare una mano alla bella Gregoraci, dopodiché si è avvicinato da dietro e ha cominciato ad abbracciarla con tanto di baci sul collo che non hanno scontentato la showgirl.

Elisabetta, infatti, non ha nascosto il sorriso di fronte alle attenzioni che le venivano rivolte nuovamente da Pierpaolo che, nell'ultimo periodo, si era fortemente raffreddato nei confronti della showgirl calabrese. "Sei monello" ha ripetuto la Gregoraci a Pretelli con un tono del tutto scherzoso.

Le due parole della Gregoraci contro Pierpaolo

Insomma sembrerebbe che il clima di tensione sia stato spazzato via da questo riavvicinamento inatteso da parte di Pierpaolo verso la showgirl. Ma i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Nei giorni scorsi, infatti, Pretelli non ha nascosto ai suoi compagni di avventura di esserci rimasto molto male per alcune dichiarazioni fatte da Elisabetta.

La Gregoraci lo aveva accusato di essere un uomo senza attributi e addirittura aveva tirato in ballo il suo ex marito Flavio Briatore, presentandolo come un esempio di uomo che prende realmente in mano le redini delle situazioni e sa affrontare di petto ciò che lo riguarda.

L'amicizia speciale tra Pierpaolo ed Elisabetta al GF Vip

Un duro colpo per Pierpaolo che aveva scelto di fare un ulteriore passo indietro nel suo rapporto con Elisabetta, facendosi da parte e mettendo così in 'stand by' questa amicizia speciale. Poche ore fa, però, c'è stato il colpo di scena con questo riavvicinamento fatto di baci e carezze scambiati in cucina.

Cosa succederà a questo punto? Elisabetta e Pierpaolo riusciranno a rimettere in piedi il loro rapporto speciale nato nella casa del Grande Fratello Vip e messo in discussione dall'arrivo del 'ciclone' Selvaggia Roma? Intanto, sui social, i fan del reality si dividono tra chi fa il tifo per la coppia Pretelli-Gregoraci e chi, invece, consiglia all'ex velino di stare lontano dalla showgirl per non soffrire ulteriormente.