La puntata di Casa Chi che è stata registrata il 10 novembre ha regalato un'interessante anticipazione sul futuro del GF Vip: Alfonso Signorini ha infatti informato i fan del reality che presto entreranno in gioco ben nove nuovi concorrenti. I personaggi famosi che a dicembre varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà sarebbero tutti nomi di spicco: tra i tanti candidati al ruolo di vippone c'è anche Andrea Iannone che però sarà preso in considerazione solo dal prossimo anno: "Andrea Iannone? Con lui avevamo già pronto il contratto all’inizio di questa edizione, ma poi lui aspettava l’esito del ricorso che avrebbe potuto riammetterlo in MotoGp ed è saltato tutto" ha dichiarato al riguardo Alfonso Signorini.

Le anticipazioni sull'imminente futuro del GF Vip 5

Le recenti defezioni di Paolo Brosio e Stefano Bettarini (usciti dalla casa a pochi giorni dal loro ingresso), stanno spingendo gli autori del GF Vip a cercare nuovi personaggi da inserire nel cast della quinta edizione.

Nel corso del suo intervento in collegamento con Casa Chi il 10 novembre, Alfonso Signorini ha così confermato che presto a Cinecittà arriveranno molti nuovi protagonisti ai quali il pubblico potrà affezionarsi.

"A dicembre, entreranno nella casa altri nove concorrenti, tutti di primo piano perché adesso il programma lo vogliono fare tutti", ha spiegato il conduttore Mediaset in merito alla popolarità delle new entry che la produzione sta scegliendo proprio in questi giorni.

L'aggiunta di ben nove nuovi vipponi nel cast, confermerebbe l'indiscrezione sull'allungamento del reality fino a febbraio: la rete avrebbe deciso di premiare il format che sta ottenendo ottimi ascolti con quasi due mesi in più di messa in onda (Natale e Capodanno compresi).

Iannone potrebbe ripartire dal GF Vip

Quando a Casa Chi è stato fatto il nome di Andrea Iannone come possibile nuovo concorrente del GF Vip, Signorini ha risposto tirando in ballo la recente notizia della sua squalifica dalle competizioni sportive per quattro anni (la sua carriera nella Moto GP sarebbe finita se la sentenza non venisse rivista), uscita proprio oggi dopo mesi di battaglie legali.

"È arrivata la conferma della sua squalifica per doping, quindi il suo nome potrebbe tornare sul tavolo del GF Vip".

"Adesso che è arrivata la notizia della sua squalifica a quattro anni per doping quello di Iannone è un nome che potrebbe tornare sul tavolo del Gf Vip anche se, secondo me, ha una storia che meriterebbe di essere raccontata nella prossima edizione piuttosto che farlo entrare in corsa" ha concluso Alfonso.

Possibili rientri e volti nuovi al GF Vip

È ancora troppo presto per venire a conoscenza dei nomi dei nove nuovi concorrenti del GF Vip, però non è da escludere che tra questi possa esserci qualche ex partecipante del reality. Come si è visto nei giorni scorsi, Stefano Bettarini e Giulia Salemi sono rientrati nella casa a pochi anni dalla loro prima volta (lui era nel cast della prima edizione Vip, lei in quello della terza), mentre l'anno scorso era toccato a Valeria Marini debuttare per la seconda volta nel programma di Canale 5 come inquilino ufficiale.

Tra le new entry di dicembre, inoltre, dovrebbe esserci anche quella che la produzione e Signorini hanno voluto per assecondare un'espressa richiesta di Tommaso Zorzi: l'influencer ha spronato gli addetti ai lavori ad inserire nella casa un ragazzo che possa accettare la sua corte e, perché no, iniziare con lui una bella storia d'amore.

All'arrivo di nove nuovi vipponi, però, mancano ancora un po' di settimane, almeno tre se si ipotizza che gli ingressi in questione avverranno a partire da inizio dicembre, come anticipato sempre da Signorini.