La serie tv DayDreamer - Le ali del sogno continua a raggiungere vette di notevole successo anche in Italia. Nel corso degli episodi che i fan seguiranno su Canale 5 prossimamente, Mevkibe e Nihat Aydin rischieranno di far entrare in crisi Emre Divit e Leyla.

Dalle anticipazioni turche si evince che la sorella di Sanem verrà messa in guardia dai genitori, che le dimostreranno con delle prove di poter essere stata tradita dal marito.

DayDreamer, spoiler turchi: Mevkibe e Nihat si accorgono dello strano atteggiamento del genero

Nelle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, finalmente Leyla ed Emre coroneranno il loro sogno d’amore.

I novelli sposi però, scateneranno l’ira dei propri familiari soprattutto delle rispettive madri Mevkibe e Huma per aver convolato a nozze in gran segreto. A questo punto quest’ultima e la moglie di Nihat convinceranno Emre e Leyla a festeggiare di nuovo il loro matrimonio. A seguito della fuga di Can da Istanbul e il fallimento della Fikri Harika, Leyla ed Emre non avranno altra scelta oltre a quella di trasferirsi dagli Aydin. Il secondogenito di Aziz oltre a nascondere ai suoceri di non avere ancora un lavoro dopo il fallimento della Fikri Harika, gli farà credere insieme alla moglie che presto troveranno una nuova sistemazione.

Successivamente Mevkibe e Nihat non faranno fatica ad accorgersi dello strano atteggiamento del genero, quando lo vedranno parlare spesso al telefono.

La signora Aydin addirittura dopo aver sospettato che Emre potrebbe avere un’amante, convincerà il marito a seguire il ragazzo per smascherarlo.

Leyla crede di essere stata tradita dal marito, Emre comincia a lavorare nel market dei suoceri

I coniugi Aydin non appena sorprenderanno il fratello di Can a pranzo con una ragazza, non ci penseranno due volte a riprendere l’incontro.

Una volta tornati a casa, Mevkibe e Nihat in presenza di Huma faranno vedere a Leyla le prove del possibile tradimento di suo marito. Quest’ultima rimarrà sconvolta nell’istante in cui i suoi genitori le mostreranno il video incriminato in cui Emre darà l’impressione di regalare alla presunta amante un gioiello.

Il fratello di Can quando si vedrà costretto a dare le dovute spiegazioni alla consorte, le confesserà che la donna che si trovava con cui è una sua amica che gli ha consigliato di adottare un cucciolo da regalarle in occasione del loro anniversario di nozze. Huma rimprovererà i coniugi Aydin per aver dubitato della fiducia di suo figlio, mentre Emre riceverà una chiamata dalla sua amica che lo contatterà per un’offerta di lavoro.

In seguito Nihat e Mevkibe per farsi perdonare dal genero penseranno di fargli avere dei doni, proprio quando lo stesso svolgerà il suo colloquio. Emre dopo aver fatto intendere ai suoceri di essere un impiegato non avrà altra scelta oltre a quella di confessare la verità, ovvero di essere disoccupato.

Nonostante ciò, i genitori di Leyla diranno al genero di considerarlo un figlio, e gli consentiranno di lavorare nel loro market.