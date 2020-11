Clima sempre più teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip e nella notte di ieri c'è stata una nuova accesa lite tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Tra i due inquilini sembra non esserci più un buon rapporto come in passato e non perdono occasione per lanciarsi delle frecciatine. Così ieri sera, durante il classico party del sabato sera organizzato in casa, Tommaso ha avuto modo di sentire le parole poco edificanti della Mello la quale si sarebbe lamentata perché alcuni di loro si lascerebbero andare un po' troppo con l'alcool.

Parole che non sono piaciute a Zorzi che ha prontamente affrontato la modella.

Tommaso Zorzi litiga con Dayane Mello al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Dayane parlando con Massimiliano Morra di quello che stava accadendo nella casa del GF Vip, ha dichiarato che c'è un gruppo di concorrenti che non riuscirebbero a regolarsi con l'alcool. "Se sapessero bene. Sono stupidi loro. Spaccano i vetri, poi tagliamo i piedi", ha dichiarato la Mello aggiungendo che si comportano da bambini.

Parole che erano rivolte anche a Tommaso che ha avuto modo di udire queste lamentele di Dayane fatte a Massimiliano e non ha perso occasione per affrontare il discorso. Il giovane influencer ha subito precisato che Dayane non poteva permettersi di dire che se la produzione non dava altro vino era per colpa di un gruppo di ragazzi che stavano esagerando.

Le dure parole di Dayane Mello su Tommaso e lui replica stizzito

"Non può permettere di dire che io sono irresponsabile quando bevo, è un messaggio che non può passare in televisione" ha ribadito a chiare lettere Tommaso visibilmente adirato dalle parole della modella.

In un primo momento Dayane è rimasta in silenzio poi ha deciso di dare la sua versione dei fatti.

E così la modella ha provato a difendersi dalle accuse di Zorzi, dicendo che lei semplicemente si stava preoccupando per lui, avendo visto che stava esagerando un po' troppo con il vino.

'Sei falsa Dayane' dice Tommaso durante la lite al GF Vip di ieri sera

Una versione dei fatti che, tuttavia, non ha convinto per niente Tommaso il quale non si è fatto problemi a tacciare di falsità la Mello.

"Sei falsa, dici una cosa e poi ne dici un'altra" ha ribattuto Zorzi durante la lite. Insomma un clima sempre più teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

E proprio qualche giorno c'era stata un'altra lite che aveva visto protagonista Selvaggia Roma: la neo arrivata del reality sostiene di aver baciato Enock la scorsa estate, quando lui era già fidanzato. Una versione dei fatti smentita da Enock che ha dato il via ad una lite accesa con la procace concorrente.