I palinsesti del pomeriggio di Rai 1 continuano a essere occupati dalla soap tv italiana "Il Paradiso delle Signore". Secondo le trame degli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, Federico scoprirà che Umberto è suo padre e Silvia si scontrerà con Adelaide, in quanto la Contessa entrerà in possesso della cartella clinica. Inoltre Beatrice avrà problemi economici e cercherà un impiego a Milano, mentre Roberta riceverà un'offerta di lavoro proveniente da Bologna e la rifiuterà per stare vicina a Marcello.

I bozzetti natalizi di Gabriella si rivelano un fallimento

Nella puntata di "Il Paradiso delle Signore" di lunedì 16 novembre, Agnese e Armando vivranno la loro relazione in maniera spensierata.

Salvatore riferirà a Laura che sono riusciti a diventare fornitori ufficiali del Circolo, mentre Vittorio metterà Gabriella davanti a una scelta, in quanto la ragazza avrà difficoltà a far combaciare tutti gli impegni. Intanto Pietro comincerà ad andare nella nuova scuola e mostrerà di essersi ambientato nel lavoro di magazziniere, ma sarà "sospettato" quando due clienti si lamenteranno per una consegna sbagliata.

Nell'episodio di martedì 17 novembre, Pietro sarà punito da Armando che, d'accordo con Vittorio, per indurre il giovane Conti a capire i propri errori, coinvolgerà pure Rocco nella sanzione disciplinare. Nel frattempo in sartoria ci sarà grande fermento per gli arrivi del ciclista Sante Gaiardoni e della cantante Elsa Quaranta.

In tutto questo Gabriella avrà una delusione lavorativa in quanto i nuovi bozzetti in versione natalizia si riveleranno un fallimento.

Adelaide scopre che Federico è figlio di Guarnieri

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 18 novembre, Gabriella sarà demoralizzata, ma Agnese la spronerà a lavorare da casa per presentare dei nuovi bozzetti a Vittorio.

Intanto Umberto coinvolgerà nei suoi affari Federico, ma il ragazzo non potrà dedicarvisi pienamente perchè dovrà rispettare gli accordi presi con Conti in sartoria. Inoltre Clelia aiuterà Luciano nella scelta della nuova casa, mentre Roberta passerà un esame e dovrà prendere una scelta difficile.

Nella puntata di giovedì 19 novembre, le Veneri in occasione dell'evento in onore del ciclista Gaiardoni, sceglieranno di far partecipare la russa Galina Yermolayeva.

Questa atleta è stata suggerita da Roberta, la quale sarà combattuta se accettare o meno la proposta lavorativa giunta da Bologna da parte della professoressa Barone. Nel frattempo Beatrice si troverà in difficoltà economiche e cercherà lavoro a Milano. Nel corso di questo episodio inoltre Adelaide riuscirà ad impossessarsi della cartella clinica di Federico e in questo modo potrà dimostrare in maniera equivocabile che il ragazzo è figlio di Umberto.

Umberto rivela il segreto a Federico

Infine, secondo le trame di venerdì 20 novembre, Silvia verrà a sapere che la Contessa ha la cartella clinica di suo figlio e la affronterà. Roberta intanto rifiuterà l'offerta di lavoro per stare al fianco di Marcello, mentre Gabriella riuscirà a proporre degli ottimi bozzetti.

Infine Umberto, non riuscirà più a nascondere il segreto e rivelerà a Federico di essere suo padre.