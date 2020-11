Da quando la sua ex moglie Elisabetta Gregoraci ha messo piede nella casa del Grande Fratello Vip 5, il noto imprenditore Flavio Briatore è al centro del gossip. Nella puntata di Pomeriggio 5, andata in onda il 24 novembre, uno degli argomenti è stato lo scontro avvenuto di recente nella casa di Cinecittà tra Giulia Salemi e la showgirl calabrese. Nel salotto di Barbara D’Urso, a dire la sua ci ha pensato Valentina Vignali, che si è lasciata andare soprattutto a delle pesanti critiche nei confronti di Briatore.

In poche parole, l’ex gieffina ha fatto sapere di non riuscire a spiegarsi come possa l’ex marito di Gregoraci passare per un latin lover.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono scontrate a causa di Alfonso Signorini

Al termine della puntata del GF Vip che i telespettatori hanno seguito, lunedì 23 novembre, Alfonso Signorini ha fatto scaldare gli umori di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi a causa di vecchi dissapori. La gieffina calabrese non ha reagito bene, non appena il conduttore le ha ricordato che la modella di origini iraniane sarebbe stata ospite di Flavio Briatore nella sua mega villa in Sardegna. Dalla sua espressione, Elisabetta ha fatto senza dubbio intendere al pubblico che la nuova concorrente ci avrebbe provato con il suo ex marito.

A commentare l’accaduto, nelle scorse ore, è stata Valentina Vignali, ospite nella trasmissione Pomeriggio 5.

Quest’ultima non ha speso affatto delle belle parole nei confronti di Briatore. Infatti, oltre a dichiarare che non lo toccherebbe nemmeno con le mani di un’altra, senza peli sulla lingua ha affermato: “L’uomo più desiderato d’Italia, ma veramente? Cade a pezzi Briatore. Non ci farei neanche il brodo”.

Valentina Vignali e Giovanni Ciacci si esprimono su Flavio Briatore in collegamento con Pomeriggio 5

Sempre in collegamento con lo studio, Valentina Vignali ha detto anche cosa pensa del probabile interesse di Giulia Salemi nei confronti dell’ex marito della discussa gieffina. La cestista ha fatto rimanere senza parole sia la conduttrice Barbara D’Urso e Giovanni Ciacci, quando ha continuato a mostrarsi perplessa sul fatto che Flavio Briatore sia corteggiato da tante donne.

A questo punto è intervenuto l’ex stylist di DettoFatto, che si è schierato dalla parte del famoso imprenditore dichiarando di considerarlo un uomo di grande status a cui non direbbe mai di no. Anche la stessa conduttrice ha ammesso di trovare Briatore affascinante, nonostante non abbia un fisico da palestrato.

Successivamente, l’ex gieffina Myriam Catania si è espressa in merito alla lite tra Elisabetta e Giulia Salemi, affermando di aver reputare una caduta di stile l’uscita della showgirl calabrese. Per finire, Martina Nasoni ha confermato la stessa tesi dell’ex fidanzata di Francesco Monte, raccontando di essere stata presente all’incontro tra la gieffina e Briatore e di non aver visto alcuna stranezza da parte della 27enne.

Nel contempo Giulia Salemi, nella casa di Cinecittà, ha addirittura fatto sapere che all'epoca Elisabetta si sarebbe comportata da snob con lei, guardandola dalla testa ai piedi.