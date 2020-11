In queste ore, Andrea Zelletta ha scoperto che Tommaso Zorzi lo ha nominato. L'ex tronista di Uomini e Donne ha appreso questa notizia nel momento in cui qualcuno, da fuori la casa di Cinecittà che ospita i vipponi del Grande Fratello Vip, ha gridato: "Tommaso ha votato Andrea". Questa informazione ha spiazzato Zelletta, che ha avuto uno sfogo con alcuni coinquilini. Il ragazzo ha detto che non si sarebbe mai aspettato di ricevere la nomination dell'influencer.

A fomentare ancor di più il suo rammarico, inoltre, è stata la motivazione adoperata da Zorzi per argomentare il proprio voto. Il ragazzo, infatti, ai coinquilini ha detto di aver nominato un concorrente che si espone difficilmente e che partecipa poco alle dinamiche di gruppo.

Andrea scopre che Tommaso lo ha nominato

Nella casa del GF Vip si è verificato un episodio molto particolare. Alcune persone, infatti, sono accorse fuori la casa di Cinecittà per informare Andrea del fatto che Tommaso lo avesse nominato. Zelletta non ha nascosto il suo dissenso ai coinquilini nei confronti di tale rivelazione.

Durante uno sfogo con Enock, Massimiliano e Stefania, il ragazzo ha infatti dichiarato: "Ci rimango male per queste cose, mi feriscono". In seguito il protagonista ha aggiunto di essere parecchio provato in questi giorni a causa della penalità subita in una precedente puntata. Per questo motivo, ogni cosa che viene dall'esterno della casa viene vissuta in modo più amplificato del normale.

Andrea, inoltre, ha anche spiegato di non sapere se tale indiscrezione sia vera oppure no, in quanto non ne ha parlato con Zorzi.

Lo sfogo di Zelletta con alcuni coinquilini del GF Vip

"Era meglio non saperlo, può essere anche che non sia vero, ma non lo chiedo a Tommaso perché lo rispetto dato che è stata una nomination in confessionale".

A far rimanere male il concorrente, però, non è stata tanto la nomination in sé, quanto la motivazione addotta dall'influencer una volta uscito dal confessionale. Zorzi, infatti, una volta tornato dai coinquilini ha dichiarato: "Ho votato uno che non ha né un pensiero né un punto di vista né niente".

Queste parole, dunque, hanno molto ferito l'ex tronista del talk show di Maria De Filippi, dato che non crede affatto di essere un ragazzo che non sa prendere posizioni.

Il consiglio di Stefania Orlando

Andrea ha sottolineato di essere semplicemente un ragazzo educato che rispetta le posizioni altrui. Stefania, dal canto suo, si è mostrata molto vicina allo stato d'animo del suo interlocutore e ha poi provato a rasserenare gli animi. La donna ha consigliato ad Andrea di andare a parlare con Tommaso in modo da togliersi ogni dubbio in merito. Zelletta, però, non è sembrato molto propenso a seguire questo proposito.