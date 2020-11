Come tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip avranno avuto modo di vedere, nella puntata di ieri del Reality Show Stefano Bettarini è stato squalificato. Il concorrente è stato accusato di aver pronunciato una bestemmia durante una chiacchierata con alcuni coinquilini.

L'ex calciatore ha accettato in modo abbastanza tranquillo la ramanzina di Alfonso Signorini e, senza battere ciglio, ha lasciato la casa. Una volta tornato alla vita di tutti i giorni, però, il suo stato d'animo sembra essere drasticamente cambiato. Stefano Bettarini ha pubblicato un post su Instagram alquanto critico contro il GF Vip.

Nel dettaglio, ha dichiarato di sentirsi preso in giro.

Stefano Bettarini rompe il silenzio dopo la squalifica

Durante la puntata di ieri sera, lunedì 9 novembre, il protagonista si è scusato con tutti per l'espressione poco carina. Il 10 novembre, però, ha dato qualche spiegazione in più. In particolar modo ha detto: "Cacciato per un espressione colorita, una parolaccia". Bettarini ha poi precisato: "Non ho bestemmiato, non l'ho mai fatto e non lo farei mai". A suo avviso, dunque, il termine adoperato è stato interpretato in modo errato da parte della produzione del programma e della maggior parte dei telespettatori.

Lo sfogo contro il Grande Fratello Vip

Stefano, infatti, ha detto di aver sentito pronunciare spesso quel termine dai fiorentini, i quali lo usano come intercalare per esprimere rabbia o gioco.

Il concorrente squalificato ci ha tenuto a precisare che non aveva nessuna intenzione di mancare di rispetto o di essere irriverente e irrispettoso verso la religione. A tal proposito ha confessato di reputare davvero sproporzionata la "sanzione" degli autori del reality. Per questo ha detto: "Dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi, mi sento preso in giro; la pedina di un gioco al rialzo dello share.

Con queste parole, dunque, Stefano si è scagliato contro il GF Vip in modo abbastanza palese.

I commenti dei fan di Stefano

Il post è divenuto virale in pochissimo tempo e in molti hanno commentato manifestando la propria opinione. Tre vari commenti spunta, ad esempio, quello di un ex concorrente della trasmissione, ovvero, Sossio Aruta.

Quest'ultimo ha detto di essere profondamente dispiaciuto per ciò che è accaduto al suo amico. Nonostante tale disavventura, però, il compagno di Ursula continua a nutrire una fortissima stima per l'ex calciatore. Naturalmente, non è mancato il commento della compagna di Stefano, Nicoletta Larini. La dama ha detto: "La verità vince su tutto".