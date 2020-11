L'ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì 23 novembre, ha rotto gli equilibri all'interno della casa più spiata d'Italia. I concorrenti sono stati informati che la quinta edizione del reality non chiuderà i battenti prima di Natale, ma verrà prolungata fino a febbraio. Rimasti visibilmente turbati all'idea di non poter trascorrere le feste in compagnia della propria famiglia, alcuni protagonisti della trasmissione di Canale 5 hanno espresso il desiderio di lasciare lo show. Francesco Oppini, durante la notte del 24 novembre, ha confidato il suo malcontento ai coinquilini e, dopo aver sentito le sue parole, l'amico Tommaso Zorzi, non d'accordo con la volontà del figlio di Alba Parietti, ha mosso le sue perplessità sfociate in una lite.

Oppini vuole lasciare la casa del GF Vip, Tommaso Zorzi si infuria

Francesco Oppini non ha preso bene la notizia di non rivedere, nella peggiore delle ipotesi, la sua fidanzata fino a febbraio. Il gieffino ha raccontato di non aver trascorso i mesi di chiusura in casa della primavera con la fidanzata e, se dovesse restare fino alla fine nel reality, sarebbero altri 5 mesi che si aggiungerebbero ai tre già trascorsi separati da Cristina. Anche l'amico Tommaso Zorzi era rimasto sconvolto per la notizia del prolungamento della trasmissione e aveva cercato supporto in Francesco Oppini, con cui ha instaurato un rapporto di amicizia all'interno del programma, ma senza trovare il riscontro che cercava.

L'influencer ha detto: ''Ti ho guardato per cercare un minimo di comprensione'', mentre il figlio di Alba Parietti gli avrebbe risposto: ''Io me ne vado''.

Zorzi arrabbiato con Oppini che non gli ha detto che voleva lasciare il GF Vip

Durante la notte, Tommaso Zorzi ha spiegato a Francesco Oppini di essere rimasto molto male per il comportamento dell'amico che, a detta sua, avrebbe informato i concorrenti del reality di voler lasciare la casa di Cinecittà, ma di non averlo comunicato a lui.

Francesco ha detto: ''Io non ti avrei mai abbandonato nel gioco'', ma le sue parole non sono bastate per placare l'animo ferito di Tommaso. Oppini ha dato tutte le sue motivazioni e ha detto che lasciare il gioco lo fa stare male, ma ha altre priorità.

Stefania Orlando cerca di mediare durante la lite fra Zorzi e Oppini

Stefania Orlando, che era presente durante la lite fra Zorzi e Oppini, ha cercato di placare gli animi, ma senza successo. La conduttrice televisiva ha provato a far ragionare Tommaso, dicendo che tutti i coinquilini erano rimasti male dopo aver saputo di dovere rimanere, nella peggiore delle ipotesi, in gioco fino a febbraio: ''Sei ingiusto Tommy''. Zorzi non ne ha voluto sapere di perdonare Francesco per la decisione che ha preso, non comprendendo le sue motivazioni riguardo alla lontananza dalla sua fidanzata e gli ha detto: ''Scusami se io sono single''. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se i due amici faranno pace.