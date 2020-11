Tommaso Zorzi sta per essere accontentato: a breve entrerà nella casa del GF Vip un nuovo concorrente che lui potrà corteggiare, come ha espressamente chiesto alla produzione del reality. Alfonso Signorini ha anticipato a Casa Chi di aver già scelto il ragazzo che presto interagirà con l'influencer e con gli altri vipponi: si tratta di un quasi 30enne che dovrebbe soddisfare i gusti molto esigenti di Zorzi.

Indiscrezioni su un nuovo concorrente del GF Vip

Nel corso della puntata di Casa Chi che è stata registrata il 17 novembre, Alfonso Signorini ha regalato una piccola ma interessante anticipazione su quello che accadrà a breve nella casa.

Come si era vociferato nelle scorse settimane, la produzione del reality ha fatto dei casting specifici per trovare un nuovo vippone da proporre a Tommaso Zorzi: quest'ultimo ha chiesto agli autori di poter interagire con una new entry che possa ricambiare il suo interesse. Il conduttore del programma Mediaset in queste ore ha detto: "Abbiamo scelto il concorrente per Zorzi. È un gran bel ragazzo che compirà trent'anni a cavallo tra dicembre e gennaio". "Tommy non lo conosce personalmente, ma lo segue su Instagram", ha aggiunto il padrone di casa del format di successo di Canale 5.

Corteggiamento social da parte del concorrente del GF Vip

Il vippone che Signorini e i suoi autori hanno selezionato per soddisfare una richiesta di Zorzi, dunque, non avrebbe mai avuto contatti con quest'ultimo, ma un particolare dimostrerebbe l'interesse del concorrente del reality per la futura new entry.

"Tommaso segue e riempie di like su Instagram questa persona, ma non viene filato di striscio. Sarà felicissimo di vederlo entrare dalla porta rossa", ha fatto sapere Alfonso a Casa Chi.

L'influencer, dunque, conoscerebbe solo virtualmente il ragazzo che è stato scelto appositamente per lui e che dovrebbe entrare in gioco al GF Vip nelle prossime settimane.

Il gruppo di vipponi, infatti, dovrebbe rinfoltirsi a dicembre prossimo: è stato lo stesso presentatore ad anticipare che saranno nove i nuovi concorrenti con i quali gli attuali "reclusi" dovranno approcciarsi nella seconda parte del reality-show.

Zorzi protagonista del GF Vip 5

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei protagonisti della quinta edizione del GF Vip: il ragazzo si è fatto subito notare per il suo carattere estroverso e per le doti di schiettezza e simpatia che mostra davanti alle telecamere.

L'influencer è anche molto bravo a gestire i tempi televisivi, tant'è che Alfonso Signorini gli ha già fatto commentare dalla casa due sfilate delle donne del cast, facendo appello alla sua ironia e alla presa che le sue parole hanno sui telespettatori.

Il 25enne ha anche costruito dei bei legami d'amicizia nei primi due mesi di permanenza nel reality Mediaset: con Francesco Oppini, ad esempio, il giovane ha un rapporto d'amore e odio che è fatto di forti scontri verbali e di commoventi riappacificazioni. Anche con Stefania Orlando e con Maria Teresa Ruta Zorzi ha legato molto: i tre fanno parte dell'ormai famosa "stanza blu" (che comprendeva anche l'eliminata Guenda Goria, oggi sostituita da Giulia Salemi), quella che ha osteggiato il gruppo della "stanza arancione" nelle prime settimane di messa in onda.

I vipponi con i quali Tommy ha avuto da ridire, invece, sono: Dayane Mello (i due hanno litigato sabato scorso per la quantità di vino che vengono consumate quando ci sono delle feste in casa), Massimiliano Morra (che ha criticato per i suoi repentini cambi di opinione) e Patrizia De Blanck (tra il ragazzo e la contessa ci sono state molte liti su futili motivi).