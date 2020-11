Si conclude questa settimana su Rai 1 la messa in onda della nota serie televisiva di genere drammatico "Gli orologi del diavolo", interpretata brillantemente da Giuseppe Fiorello, Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi. Martedì 17 novembre, infatti, è andata in onda la quarta ed ultima puntata della prima stagione della serie in cui sono stati trasmessi gli episodi 7 e 8. Nel primo, Marco sarà costretto ad affrontare la morte di uno dei suoi genitori, mentre nel secondo il Merani e Messia rinunceranno alla protezione della polizia.

Per tutti quelli che non hanno avuto modo di vedere l'ultimo appuntamento in televisione, è già disponibile la replica sui canali ufficiali della televisione dello Stato.

Dove vedere le repliche della serie

Nel dettaglio, si segnala che la replica della quarta puntata de Gli orologi del diavolo è già disponibile sul sito on demand Rai Play, la piattaforma online della televisione dello Stato dove è possibile rivedere la maggior parte delle serie televisive e degli show trasmessi giornalmente sui tre canali Rai. Per accedere ai servizi online è necessario registrarsi gratuitamente al sito ed avviare il download di un'applicazione multimediale che va installata sui propri dispositivi tecnologici.

Per quanto riguarda la replica televisiva sarà trasmessa su Rai Premium in seconda serata mercoledì 18 novembre a partire dalle ore 23.00.

Aurelio riesce a fuggire

La trama ufficiale del settimo episodio ci segnala che a Madeira, Marco si rende conto che molto probabilmente non riuscirà a ritornare in tempo per vedere il padre malato a causa del maltempo che potrebbe far ritardare l'intera operazione.

Più tardi, Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio in mare aperto e decide di partire. Poco dopo, intervengono le forze dell'ordine iberiche e italiane che perquisiscono la nave di Aurelio scoprendo che trasportava diversi chili di droga. Aurelio fugge. Marco rientra in Italia e corre al capezzale del padre poco prima che quest'ultimo esali il suo ultimo respiro.

A quel punto, la polizia decide di mettere Marco, Messia e i suoi figli sotto protezione per paura di possibili ritorsioni da parte di Aurelio.

La sinossi dell'ottavo episodio ci suggerisce che il rapporto fra Messia e Marco entra in crisi quando la coppia è costretta nuovamente a trasferirsi in una nova località.

A quel punto, Merani comprende che il disagio che prova Messia è dovuto dalla difficile situazione che è costretta a vivere da quando è al suo fianco. Dispiaciuto per la donna, Marco decide di dirgli che non la ama per allontanarla da lui.

Dopo essersi allontanata momentaneamente da Marco, Messia torna da lui e lo salva dalla disperazione in cui era piombato. A quel punto, la coppia decide di rinunciare alla protezione della polizia e tornare al loro paese senza sapere che nel frattempo Aurelio sta pianificando i suoi piani di vendetta contro di loro.