DayDreamer - Le ali del sogno, la soap opera turca trasmessa da Mediaset su Canale 5 ogni domenica, continua a ottenere ascolti ben al di sopra di tutte le aspettative. Le anticipazioni riguardanti le puntate turche rivelano che Sanem Aydin non approverà il pensiero di Can Divit riguardo la vita di coppia matrimoniale. Infine l'aspirante scrittrice e il fotografo, nonostante lavoreranno a stretto contatto, continueranno ad avere dei problemi di coppia.

DayDreamer, anticipazioni nuove puntate turche: Can e Sanem la pensano diversamente

Leyla ed Emre, dopo essersi riappacificati, riusciranno a sposarsi all’insaputa delle loro rispettive famiglie.

Le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che a quel punto Huma approfitterà della situazione per trattare male sua nuora, con l'intento di indurre Sanem a non convolare a nozze con Can. Quest'ultimo e la sorella di Leyla inizieranno a scontrarsi nel momento in cui cercheranno una casa per i neo-sposini. In questa occasione il fotografo dirà che, secondo il suo parere, una coppia in seguito al matrimonio non deve per forza fare subito dei figli, pensiero che non avrà l'approvazione di Sanem: quest'ultima infatti fin dal loro primo incontro ha pensato di costruire una famiglia con lui. Inoltre, Can sarà sempre più geloso della vicinanza tra l'aspirante scrittrice e Yigit, tanto che proverà più volte a convincerla a lasciare il suo lavoro nella casa editrice dell'uomo.

La figlia minore degli Aydin non darà ascolto alla richiesta del suo fidanzato, al contrario lo accuserà di non sentirsi supportata da lui proprio ora che sta per realizzare il suo più grande sogno: la pubblicazione del suo primo libro.

Can e Sanem continuano ad avere problemi nella loro storia d'amore

Successivamente l'aspirante scrittrice ascolterà una chiacchierata tra Deren e Huma in cui quest'ultima dubiterà che suo figlio maggiore, essendo caratterialmente uno spirito libero, possa veramente impegnarsi con una donna e rinunciare all’idea di viaggiare per il mondo.

Nonostante le diverse incomprensioni, Can e Sanem svolgeranno un servizio fotografico molto importante per l'agenzia Fikri Harika sotto richiesta di un cliente. Nel dettaglio, il maggiore dei Divit e l'aspirante scrittrice poseranno insieme come modelli vestiti da sposi. In seguito, CeyCey invierà ad Ayhan una foto di Can e Sanem con indosso gli abiti nuziali, che arriverà tra le mani di Mevkibe. Quest'ultima e Nihat a questo punto penseranno che la loro seconda figlia sia convolata segretamente a nozze come Leyla. Per finire Sanem e il suo fidanzato, nonostante qualche chiarimento, continueranno ad avere dei problemi riguardanti la loro storia d'amore.