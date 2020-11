Il Grande Fratello Vip si prolunga fino al prossimo mese di febbraio 2021 e le anticipazioni sulle prossime puntate del reality show condotto da Alfonso Signorini rivelano che a dicembre ci sarà l'ingresso in casa di nuovi concorrenti. Ad annunciarlo è stato proprio il conduttore del reality show di Canale 5, che in questi giorni in una serie di dirette social fatte con Casa Chi ha fornito anche degli indizi sui nomi dei nuovi inquilini che andranno a popolare la casa più spiata d'Italia nel corso delle prossime settimane. Tra questi potrebbe esserci anche un'ex fidanzato di Belen Rodriguez che in passato ha avuto un flirt anche con Dayane Mello.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip: in pole position anche Antinolfi, ex di Belen

Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni diramate da Gabriele Parpiglia, la casa del Grande Fratello Vip a partire da dicembre potrebbe accogliere il giovane Gianmaria Antinolfi, noto al pubblico non per essere un personaggio del mondo dello spettacolo, della televisione o del cinema bensì per essere stato un ex fidanzato di Belen.

Antinolfi, imprenditore napoletano, si fece notare per un suo flirt con la showgirl argentina con tanto di foto pubblicate in copertina sulla rivista Chi. All'inizio sembrava che la Rodriguez avesse ritrovato di nuovo l'amore dopo la fine della sua tormentata relazione con Stefano De Martino, ma in realtà non fu così.

Anche Filippo Nardi nel cast dei nuovi concorrenti di questo GF Vip 2020-21

Tuttavia Gianmaria è noto al mondo della cronaca rosa anche per un altro flirt famoso che lo riguarda e che questa volta ha come protagonista Dayane Mello, tra le attuali protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip. Sembrerebbe che la love story tra i due sia finita proprio 'per colpa' di Belen.

E poi ancora tra i nomi dei nuovi concorrenti del reality show Mediaset, circola anche quello di Filippo Nardi. A farlo è stato il direttore di 'Nuovo', Riccardo Signoretti che dal suo profilo ufficiale Instagram ha dato lo scoop. In questo caso si tratta di un personaggio già ben noto al mondo dei reality, dato che in passato ha preso parte sia alla versione 'classica' del GF ma anche all'Isola dei famosi.

Tra i papabili anche Carlotta di Temptation Island

Signorini, inoltre, parlando di questo secondo cast che varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà, ha dichiarato che ci sarà anche qualcuno proveniente dal mondo di Temptation Island. Al momento, tra i nomi maggiormente accreditati, vi è quello di Carlotta Dell'Isola, protagonista dell'ultima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi assieme al suo fidanzato Nello.

Carlotta si è fatta notare soprattutto per la sua schiettezza e il suo modo di fare diretto: caratteristiche perfette per una concorrente del GF Vip (sebbene non sia un vero e proprio personaggio famoso).