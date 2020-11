Lo scontro avvenuto nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello ha lasciato degli strascichi. La showgirl calabrese stanca di essere sempre giudicata, è scoppiata in lacrime con Andrea Zelletta. A quel punto la modella brasiliana ha cercato di spiegare, perché aveva pronunciato determinate parole.

Gregoraci delusa da Mello

Elisabetta Gregoraci è rimasta molto delusa per le parole pronunciate da Dayane Mello. La modella brasiliana ha descritto la 40enne come una donna servita e riverita. Poi, si era detta convinta che Gregoraci era arrivata al Grande Fratello Vip solo perché in passato ha sposato un uomo miliardario.

Parole che hanno ferito molto la destinataria. Nel pomeriggio di martedì 17 novembre, la 40enne è scoppiata in lacrime con Andrea Zelletta. Dopo avere compreso il malessere di Elisabetta, Dayane Mello ha cercato di avere un confronto con la sua coinquilina.

Nel nuovo faccia a faccia, l'ex moglie di Flavio Braitore ha spiegato di non avere mai avuto peli sulla lingua. Dunque, se pensa che una cosa è sbagliata lo deve dire: "A te ho detto che sbagliavi a sparlare di Francesco dopo aver chiarito con lui". Successivamente Gregoraci ha ammesso di non avere mai fatto degli sgambetti alla modella brasiliana. Al contrario le sue parole l'avrebbero molto ferita. Elisabetta rivogendosi a Dayane ha affermato: "Non me lo aspettavo, se me l'avessero detto altri ok, ma tu no".

L'ex moglie di Flavio Briatore ha sostenuto di avere fatto delle confidenze personali a Mello. Quest'ultima dopo esserle stata vicina invece, sarebbe andata a sparlare di lei.

Infine, Elisabetta ha rimproverato la sua coinquilina: "Tu sei andata sul personale. Hai parlato di cose della mia vita e ci sei andata pesante".

Lo sfogo di Elisabetta con Pierpaolo

Domenica 15 novembre, Elisabetta Gregoraci aveva cercato conforto tra le braccia di Pierpaolo Pretelli. La gieffina tra le lacrime aveva confidato di essere stanca, per essere sempre giudicata. Inoltre, la showgirl si era detta stufa per essere sempre etichetta come "l'ex di Briatore".

A tal proposito la diretta interessata aveva ammesso di avere un vero e proprio crollo emotivo: "Mi hanno sempre detto queste cose".

La 40enne aveva spiegato che per anni è stata giudicata per il suo passato sentimentale. Oggi, però, vorrebbe che venisse giudicata per il suo modo di essere visto che il matrimonio con Flavio Briatore è finito da 3 anni. Inoltre, la showgirl ha riferito anche di avere declinato la proposta di un matrimonio-bis con l'imprenditore piemontese. Quest'ultimo, infatti, avrebbe chiesto a Elisabetta di ricompattare la famiglia, dopo la fine del primo lockdown.