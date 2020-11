Questa edizione del Grande Fratello Vip è caratterizzata da una serie di polemiche e provvedimenti disciplinari di vario tipo contro i concorrenti. In particolar modo, qualche giorno fa nel mirino è finito Francesco Oppini, che avrebbe rivolto frasi sessiste contro le sue compagne di avventura Mello e Vento. Sulla vicenda è ora intervenuto anche un ex autore del programma, insinuando che la conduzione del reality faccia favoritismi in base ai rapporti di amicizia con Signorini.

Gian Maria Tavanti su Facebook: 'Oppini non è stato squalificato perchè Signorini lo conosce'

Gian Maria Tavanti attualmente non lavora più per il Grande Fratello, ma in passato ne è stato autore.

Nonostante l'uomo scriva di non guardare più il programma, ha deciso di intervenire sulle recenti polemiche che lo hanno animato: il professionista ha scritto un lungo post sulla sua pagina Facebook, accusando Signorini di non essere imparziale nel decidere i provvedimenti disciplinali da comminare ai concorrenti.

In particolar modo, Tavanti ha scritto che: 'Francesco Oppini, non è stato squalificato, malgrado frasi sessiste e violente, perché Signorini lo conosce, e sa che è un bravo ragazzo, garantisce lui'. Ma Tavanti non si ferma qui e spiega che, secondo lui, non sarebbero di certo gli autori a decidere chi punire e in che modo, ma soprattutto che la mancata imparzialità e i 'due pesi e due misure' utilizzati siano ' Un motivo in più' per non vedere il programma.'

Le precedenti sanzioni disciplinari e i rapporti di Oppini con sua madre

L'ex autore, a riprova della sua tesi, ha anche riportato un piccolo elenco di "precedenti" nei quali a suo dire la decisione del Grande Fratello è stata più severa di quella presa contro Francesco Oppini:

Fausto Leali è stato squalificato per aver detto “negro” parlando del fratello di Balotelli.

Nell'edizione dell'anno scorso, invece, Salvo Veneziano è stato squalificato per aver detto frasi sessiste e violente, secondo Tavanti 'Simili a quelle dette da Oppini', che però non hanno portato ad una squalifica.

Intanto Francesco Oppini, ignaro delle polemiche che lo vedono protagonista, si è aperto nella Casa con il suo amico Tommaso, parlandogli del proprio rapporto con la madre Alba Parietti.

'A volte sono uno stronzo, perché ci litigo' ha iniziato a raccontare Oppini, aggiungendo però che vorrebbe davvero sapere come sta veramente sua mamma. Un momento intenso che ha subito suscitato la reazione di Alba Parietti, che ha risposto al figlio scrivendo un lungo post su Instagram citando l'autore Borges.

Nel post si legge: 'Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita, né ho risposte per i tuoi dubbi o paure, ma posso ascoltarti e condividerlo con te. Non posso cambiare il tuo passato o il tuo futuro. Ma quando avrai bisogno di me, sarò con te.'