Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana scritta dai fratelli Bell. Gli spoiler sulle puntate trasmesse a novembre negli Usa raccontano che la pazzia di Thomas Forrester raggiungerà altissimi livelli quando ascolterà il fantoccio con le sembianze di Hope chiedergli di porre fine alla vita di Liam Spencer.

Beautiful: Thomas sottrae un fantoccio dalla casa di moda

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda attualmente sulla Cbs annunciano inquietanti novità. In dettaglio, Liam sarà impegnato a trovare prove che dimostrino la pericolosità di Thomas (Matthew Atkinson).

Tesi avvalorata dalla scoperta di un fantoccio a immagine di Hope all'interno della sua abitazione.

Tutto inizierà con precisione quando il Forrester jr sottrarrà il manichino dalla boutique della casa di moda per portarlo di nascosto a casa sua.

Nel frattempo, Charlie inizierà delle indagini per scoprire che fine abbia fatto il fantoccio, ignorando che sia finito nelle mani di Thomas, sempre più fuori controllo dopo aver ricevuto una botta in testa in seguito alla caduta dalla scogliera. Alla fine, Forrester jr inizierà a sentire il fantoccio parlargli con la voce di Hope (Annika Noelle) come se fosse una persona vera.

Liam capisce che il rivale è ancora ossessionato da Hope

Nel corso delle nuove puntate dello sceneggiato statunitense, Liam (Scott Clifton) rimarrà sconvolto dal ritrovamento dell'oggetto in casa del rivale, tanto da credere che sia ancora ossessionato da sua moglie.

Thomas, a questo punto, spiegherà a Spencer che il fantoccio gli serve per una campagna pubblicitaria per la "Hope for the future". A tal proposito, Hope includerà nuovamente il padre di Douglas nella sua linea di moda in quanto apprezza moltissimo il suo talento, sebbene mantenga Zende come capo-stilista.

Per questo motivo, Logan abbasserà la guardia in quanto crede che il Forrester jr sia migliorato come padre e come persona, ignorando che il suo stato mentale sia peggiorato.

Il fantoccio chiede al padre di Douglas di uccidere Liam

Intanto Liam (Scott Clifton) apparirà disarmato davanti all'ostinazione di Hope e Steffy.

Ed ecco che Thomas approfitterà di questo momento per accusarlo di impedire all'ex moglie di rifarsi una vita. Inoltre, l'uomo lo incolperà di continuare ad approfittarsi della Logan, tanto da trascurarla trascorrendo molto tempo insieme alla sorella e la nipote.

Col passare dei giorni, le allucinazioni del padre di Douglas peggioreranno, complice uno svenimento. Alla fine, il giovane sentirà il suo fantoccio ordinargli di porre fine alla vita dello Spencer.