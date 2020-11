Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono una delle ex coppie più note del programma "Uomini e donne". La loro storia travagliata ha tenuto col fiato sospeso i telespettatori, che speravano in un lieto fine. Invece i due si sono lasciati definitivamente e ora Riccardo racconta sulle pagine di Uomini e Donne Magazine la sua versione dei fatti.

Riccardo e Ida hanno trascorso il lockdown di marzo insieme

Riccardo ha voluto prima di tutto precisare che lui e Ida hanno trascorso l'ultimo lockdown insieme. L'uomo racconta che aveva progettato di rientrare a Taranto, sua città d'origine, il 15 di marzo tuttavia l'aggravarsi della pandemia e il timore che le misure restrittive per il contenimento del virus gli impedissero di tornare presto da Ida, lo avevano convinto a restare a Brescia con lei.

Secondo quanto riferito da Riccardo inizialmente la loro convivenza in lockdown è stata serena, ma successivamente sono emerse vecchie incomprensioni e vi sono stati momenti di tensione che hanno portato l'uomo a dire a Ida che non vedeva l'ora di poter lasciare Brescia per ritornare a Taranto, a casa sua.

Riccardo ha affermato di aver pronunciato quelle parole solo a causa del momento particolarmente difficile, ma non le pensava realmente. A prova di ciò il cavaliere ha raccontato di aver sperato fino all'ultimo, anche la mattina stessa della sua partenza per Taranto, che Ida lo fermasse e lo invitasse a restare da lei. Invece la donna gli avrebbe spiegato di aver sofferto durante i mesi di convivenza e di desiderare quindi del tempo per riflettere.

Così i due si sono separati.

Una segnalazione arrivata a Ida sui social li ha divisi ancora di più

I due hanno comunque continuato il loro rapporto complesso a distanza, non senza difficoltà. Riccardo ha lamentato infatti che, una volta rientrato a Taranto, è stato spesso lui a cercare Ida e non il contrario.

Secondo l'uomo la sua donna era sempre impegnata e distaccata e questo li ha allontanati in un momento già difficile.

Inoltre a giugno scorso a Ida sarebbe giunta, tramite i social, una segnalazione che attribuiva all'uomo una frequentazione con una ragazza della sua palestra. Guarnieri ha respinto duramente queste accuse, spiegando inoltre che dopo il periodo di permanenza in casa non sarebbe mai tornato in palestra.

Da metà settembre il pugliese ha quindi chiuso i rapporti con Ida, spiegando di aver rifiutato alcune telefonate da parte della sua ex, perché riteneva che non ci fosse la serenità giusta per intrattenere rapporti sereni e pacifici.

Riccardo: 'Non credo che nell'ultimo anno lei fosse innamorata di me'

Riccardo non ha nascosto la sua amarezza per la fine della storia con Ida e ha raccontato di aver svolto una profonda autoanalisi su quanto successo. La convinzione dell'uomo è che Ida: "Forse anche inconsapevolmente, non sia mai stata, in questo ultimo anno, innamorata di me".

L'uomo ha dichiarato di non provare risentimento nei confronti di Ida, ma non ha nascosto una certa delusione per come si sono svolte le cose tra loro e per alcuni comportamenti della donna.

In particolar modo Riccardo ha spiegato che: "Nell'ultima fase della nostra storia lei riusciva sempre a mettermi in difficoltà, anche quando stavamo ancora a Uomini e Donne, tirando fuori anche cose inerenti alla nostra intimità".