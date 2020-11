Incidente domestico per Massimiliano Morra, tra i protagonisti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. L'attore si è fatto male a un piede e ha fatto preoccupare non poco i suoi compagni d'avventura che hanno assistito all'incidente. L'intervento della produzione, però, è stato immediato e un medico è subito intervenuto in casa per poter visitare Massimiliano e capire l'entità della situazione.

Incidente al Grande Fratello Vip per Massimiliano Morra

Tutto è accaduto mentre Massimiliano era impegnato con la preparazione della nuova prova settimanale che vedrà protagonisti tutti i concorrenti durante la prossima puntata del GF Vip in programma venerdì 13 novembre su Canale 5.

Ad un certo punto Morra si è fatto male ad un piede, non accorgendosi che sul pavimento vi erano dei pezzi di vetro.

Subito Massimiliano ha mostrato la sua ferita ad Andrea Zelletta che in quel momento era con lui: l'ex tronista si è spaventato molto per l'incidente dell'attore campano al punto da iniziare ad urlare "non guardare, c'è l'osso fuori". Anche Maria Teresa Ruta e Adua Del Vesco si sono prontamente avvicinate a Massimiliano, così come gli altri inquilini della casa che si sono interessati della situazione.

Il medico entra nella casa del GF Vip dopo l'incidente al piede di Massimiliano Morra

Per fortuna nulla di grave: il medico è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per visitare Massimiliano ma, come ha raccontato lo stesso attore, non è stato necessario mettergli dei punti per guarire la ferita.

Il dottore, infatti, ha solo consigliato a Massimiliano di riposarsi e di non fare sforzi dato il piede ferito.

Insomma solo un grande spavento per l'attore e i suoi compagni d'avventura che portano avanti l'esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia.

Proprio questa settimana Massimiliano Morra si trova al televoto con Stefania Orlando: il pubblico da casa sta decidendo chi salvare tra i due concorrenti anche se, come anticipato da Alfonso Signorini nel corso dell'ultima puntata del GF Vip di lunedì scorso, questo venerdì sera non ci sarà nessuna eliminazione dalla casa.

Signorini annuncia l'arrivo di nuovi concorrenti al GF Vip 2020

Sia Massimiliano che Stefania non abbandoneranno il gioco ma questo lo scopriranno soltanto durante la diretta del 13 novembre, in programma su Canale 5 in prima serata. Intanto Signorini, nel corso dell'ultima diretta di 'Casa Chi' sui social, ha confermato che a dicembre ci sarà l'ingresso in casa di ben nove concorrenti.

Il conduttore del Grande Fratello Vip non ha voluto spoilerare i nomi ma ha dichiarato che molto probabilmente ritornerà Cristiano Malgioglio, protagonista indiscusso della seconda edizione vip del reality show.