Nelle ultime ore è tornata a parlare Angela Chianello (alias Angela da Mondello), la donna nota per il tormentone 'Non ce n’è Covid'. La signora di origini siciliane è finita al centro delle cronache italiane nelle ultime giornate per aver girato il 7 novembre scorso un videoclip nella sua città (Mondello) senza adottare alcuna precauzione anti-Covid. Sia lei che il gruppo di ragazzi presenti nel videoclip non hanno indossato la mascherina e non hanno rispettato la distanza di sicurezza minima.

Angela Chianello si difende dalle accuse ricevute

In seguito alle dichiarazioni riportate dei media italiani, che l’hanno accusata di non aver rispettato le norme vigenti per la prevenire la diffusione del coronavirus, la donna si è scagliata contro i tantissimi commenti negativi ricevuti sui suoi profili social, in particolare su Instagram.

Dopo essere stata in commissariato per spiegare alle forze dell’ordine i motivi che l’hanno spinta a girare il video in spiaggia senza adottare le dovute precauzioni, Angela da Mondello in una diretta Instagram ha ironizzato l'accaduto mostrandosi dietro le sbarre, non quelle di un carcere ma dietro la griglia del forno di casa sua. Poi ha affermato: “Tutti dicono che sono stata arrestata, ma anche che sono andata in questura, in carcere. Voi la dovete smettere una volta per tutte di criticarci, io non sono stata arrestata, ma sono stata multata per la mascherina che non indossavo”. Chianello ha affermato, infatti, di essere stata multata (oltre a lei anche il suo web manager) per l’assembramento creato durante le riprese del videoclip musicale per la sua prima canzone, ispirata al tormentone 'Non ce n’è Covid'.

La signora Angela ha trasformato il ritornello senza musica, ripreso da migliaia di utenti sul web, in una vera e propria canzone che presto verrà probabilmente pubblicata sulle principali piattaforme musicali.

La diretta Instagram di Angela da Mondello

Nonostante le critiche ricevute, soprattutto nei commenti sulle sue foto presenti sui social, nella diretta Instagram, la signora Chianello ha fatto capire di non essere turbata dagli attacchi ricevuti giornalmente, anzi, la donna siciliana ha attaccato chi ha avuto da ridire sul suo conto: “Siete solamente persone invidiose, avete detto di tutto e di più, ma vi dico grazie, perché su questa cosa ci rido sopra”.

La signora Angela durante la diretta, seguita da diverse migliaia di followers, ha affermato che si assumerà tutta la responsabilità per la multa presa. Angela da Mondello, decisa e apparentemente convinta delle sue parole, ha risposto: “Ho voglia di pensare al successo della mia canzone, mi godrò a mille la mia vita”.