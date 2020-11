Dopo due mesi di "reclusione" al Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello sembra non tollerare più la presenza di Elisabetta Gregoraci. Sabato 14 novembre, al termine di una festa la modella brasiliana ha bevuto troppo ed è stata protagonista di uno scontro con Tommaso Zorzi. Sebbene Adua Del Vesco abbia cercato di dividere i due coinquilini, Elisabetta Gregoraci ha invitato l'attrice a non intromettersi. Un atteggiamento che non è affatto andato giù alla Mello.

Lo sfogo di Mello

In seguito all'atteggiamento di Elisabetta Gregoraci nei confronti di Adua Del Vesco all'anagrafe Rosalinda Cannavò, Dayane Mello si è scagliata contro l'ex moglie di Flavio Briatore.

La modella brasiliana ha esordito: "Non c'è niente in questa donna c'è la sua storia, suo figlio, la sua carriera". Parlando della carriera professionale della showgirl calabrese, Dayane ha ammesso di non sapere nulla sul percorso professionale della sua coinquilina. Tuttavia si è detta convinta di una cosa: "Ha fatto tanto, perché? Perché ha sposato un miliardario". Mello ha lasciato intendere che Gregoraci se non avesse sposato Flavio Briatore non sarebbe mai arrivata al successo. Secondo l'ex compagna di Stefano Sala è facile raggiungere gli obbiettivi in quel modo.

Ma non è finita qui, perché in un secondo momento la modella ha rincarato la dose. Dayane ha spiegato di non avere visto nulla in Elisabetta.

Quest'ultima non le avrebbe dimostrato niente e non avrebbe mai preso una presa di posizione. Mello ha sottolineato di non avere alcun problema se terminato il Grande Fratello Vip 5 gli italiani la odieranno: "A me piace essere vera, nel bene e nel male". La modella brasiliana ha sostenuto che per raggiungere la celebrità al contrario della showgirl di Soverato, ha dovuto lottare con le unghie e con i denti.

Dunque, non accetta che nella Casa di Cinecittà ci sia una donna servita e riverita: "Non sa fare un c*** nella vita".

Dayane vs Elisabetta

I rapporti tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello si sono incrinati settimana dopo settimana. Ad esempio venerdì 13 novembre, durante la diretta del reality show le due "vippone" sono state protagoniste di uno scontro al vetriolo.

Secondo la 40enne, Dayane avrebbe trattato male Francesco Oppini. D'altro canto Mello aveva sostenuto che Gregoraci avesse riportato delle cose sbagliate.

Intanto, la permanenza di Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip 5 potrebbe avere le ore contate. La modella nella diciottesima puntata è finita in nomination insieme a Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Al momento Mello può contare solamente sul sostegno della sua amica Adua Del Vesco, con la quale ha scambiato anche alcuni baci saffici.