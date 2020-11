Mentre cresce l’attesa da parte dei telespettatori del Grande Fratello Vip per poter seguire la nuova puntata del 13 novembre, nella casa di Cinecittà non è passato inosservato l’atteggiamento di una gieffina.

Elisabetta Gregoraci nelle scorse ore si è resa protagonista di una scenata di gelosia inaspettata per Pierpaolo Pretelli, cacciandolo dal suo letto. A provocare il disappunto della showgirl calabrese, non è stato soltanto il comportamento premuroso che l’ex velino ha avuto verso la nuova concorrente Giulia Salemi. La modella brasiliana Dayane Mello ha danzato con Pierpaolo, dopo avergli fatto delle confidenze sul suo rapporto difficile con Francesco Oppini in cerca di consigli.

Elisabetta Gregoraci caccia dal suo letto Pierpaolo Pretelli

Nel corso della serata di giovedì 12 novembre, Elisabetta Gregoraci si è infastidita non appena ha visto il modello Pierpaolo Pretelli ballare con Dayane Mello nel giardino del GF Vip 5 e offrire delle caramelle a Giulia Salemi. La showgirl calabrese ha fatto capire di aver provato gelosia nei confronti dell’ex velino di Striscia la notizia, nell’istante in cui l’ha raggiunta per darle la buonanotte affettuosamente. Elisabetta dopo aver mandato via Pierpaolo in malo modo dicendogli di non stressarla, ha chiesto ad Enock di chiamarlo. Non appena è rimasta da sola, l’ex moglie di Flavio Briatore rivolgendosi a Pretelli addirittura ha affermato: “Ti nomino domani.

È arrivato il fenomeno”.

A questo punto il fratello di Mario Balotelli ha considerato positiva la dura reazione di Elisabetta. A detta di Enock la conduttrice per la prima volta ha dato l’impressione di provare qualcosa di più di una semplice amicizia per Pierpaolo, visto che in diverse circostanze ha smentito che ci sia una probabile storia d’amore tra di loro.

Selvaggia Roma rivela di avere un interesse per l’ex velino di Striscia la notizia prima di fare il suo ingresso al GF Vip

Intanto si prevedono scintille tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a causa dell’imminente ingresso di Selvaggia Roma, finalmente negativa al tampone. L’ex volto di Temptation Island che avrebbe dovuto mettere piede nella casa più spiata d'Italia lo scorso ottobre, varcherà la famosa porta rossa nell’appuntamento serale di venerdì 13 novembre.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo tramite i social ha già fatto sapere di nutrire un interesse sentimentale nei confronti di Pierpaolo, con cui pare aver avuto una breve frequentazione in passato. A questo punto non resta che attendere per scoprire se l’ex velino rimarrà colpito dal fascino di Selvaggia, oppure continuerà a corteggiare Elisabetta.