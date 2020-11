Sono sempre entusiasmanti e ricche di colpi di scena le vicende della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni delle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente raccontano che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Matias Castaneda (Iván Montès) riabbracceranno Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra).

Le condizioni cliniche dell’anziano uomo saranno devastanti, in quanto sarà incosciente e non proferirà alcuna parola quando i suoi cari gli staranno accanto. La storica dark lady Francisca, stanca di vedere il suo amato non fare nessun miglioramento, sarà intenzionata a morire con lui.

Il segreto, trame: il decesso di Campuzano, Montenegro contro Isabel

Nei nuovi episodi della soap opera Mauricio, dopo aver fatto delle ricerche, scoprirà di poter apprendere dov’è finito Raimundo con l’aiuto di Campuzano, lo scagnozzo della defunta Eulalia Castro. Il sindaco e Matias, dopo essere riusciti a rintracciare il malvivente, lo porteranno a La Habana, con l’obiettivo di scoprire in quale luogo ha sequestrato Ulloa. Purtroppo Campuzano metterà fine alla propria esistenza a causa di Isabel, che vorrà impedire a Francisca di ricongiungersi con il marito. A questo punto Mauricio farà sapere alla sua ex padrona che il criminale si è tolto la vita, facendola cadere nella disperazione totale, invece la marchesa de Los Visos esulterà di gioia.

Non passerà tanto tempo per vedere Francisca accusare Isabel, di aver fatto avere a Campuzano l’arma per uccidersi. Nel contempo il capitano Huertas comunicherà a Montenegro che il suo consorte è riuscito a darsi alla fuga, scappando dal capanno in cui si trovava richiuso. Nonostante ciò Matias continuerà a essere preoccupato per ciò che potrebbe succedere a suo nonno, soprattutto poiché temerà che possa morire di fame.

Matias affranto, Francisca decisa a lasciare questo mondo con il marito

Finalmente il marito di Marcela farà un sospiro di sollievo non appena Mauricio gli dirà di aver localizzato Raimundo, facendogli anche sapere che presto tornerà nel quartiere iberico. Le condizioni di salute dell’ex locandiere non saranno per niente rassicuranti, visto che giungerà a La Habana su una barella, dopo essere stato soccorso da un pastore.

L’anziano uomo verserà in stato vegetativo e non darà alcun segno di ripresa, nemmeno dopo essere stato visitato dal medico. Francisca apprenderà che la sua dolce metà, a causa del colpo ricevuto, potrebbe non rispondere a nessuno stimolo per diversi anni. Matias, ovviamente, non sarà felice quando si accorgerà che suo nonno non è più quello di prima.

La situazione diventerà ancora più complicata nell'istante in cui il dottor Clemente dirà a Francisca di non conoscere una terapia in grado di curare suo marito. Quest’ultima sempre più affranta e penserà a una drastica soluzione, dato che farà capire di essere disposta a lasciare questo mondo con Raimundo.