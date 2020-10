I tentativi di Dayane Mello di far capitolare Francesco Oppini al GF Vip 5, sembra siano andati tutti a vuoto: il ragazzo ha sempre definito la modella come una cara amica, anche perché a casa c'è la fidanzata Cristina che lo aspetta. La giovane è stata interpellata da Novella 2000 su quello che sta succedendo nel reality e, d'accordo con la suocera Alba Parietti, ha speso parole poco lusinghiere per la brasiliana che ha provato a sedurre il suo compagno.

I commenti di Cristina al comportamento di Dayane al GF Vip

Per un paio di settimane, Dayane ha provato ad avvicinarsi pericolosamente al fidanzatissimo Francesco: la modella ha palesato il suo interesse e non si è tirata indietro dall'abbracciare con calore il compagno di reality.

Anche se ultimamente Oppini sembra aver messo un freno all'entusiasmo della collega di GF Vip, le riviste di Gossip continuano a chiedersi come abbia reagito la sua dolce metà al rapporto che ha instaurato con la bella Mello.

Ad un giornalista di Novella 2000 che l'ha intervistata di recente, Cristina ha fatto sapere: "Lei gli ha fatto pressione per giorni, ma lui non ha abboccato".

La Tomasini ha anche spiegato di essere rimasta spiazzata dal corteggiamento che la modella ha fatto all'uomo col quale sta da anni sapendo benissimo che non fosse libero: "Per quella signora saranno pure le dinamiche di un gioco, ma per me no. Con lui voglio creare una famiglia perché lo amo".

La frecciatina alla concorrente del GF Vip

La riservata Cristina se l'è anche un po' presa con gli autori del GF Vip che, forse consapevolmente, hanno supportato l'avvicinamento tra il suo fidanzato e Dayane nelle settimane precedenti.

"Avrei voluto maggiore rispetto. Non avrei mai pensato che gli avrebbero messo sulla rotta una sirena tentatrice per farlo sbattere sugli scogli", ha detto la Tomasini a Novella 2000 a ridosso della decima puntata del reality Mediaset.

La ragazza, dunque, non ha apprezzato né il comportamento della Mello né la scelta della produzione di "cavalcare" il gossip su lei e Francesco almeno per un paio di settimane: Alfonso Signorini, infatti, ha stuzzicato più volte i due concorrenti sul rapporto che hanno, senza mai riuscire a far cadere in contraddizione il figlio di Alba Parietti.

Alba commenta l'esperienza del figlio al GF Vip

Nel corso della puntata di Casa Chi che è andata in onda sul web il 13 ottobre, Alba Parietti ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto velenose sulla "vippona" che ha provato a sedurre il suo Francesco.

"Mentre lui si fidava ciecamente, Dayane stava facendo passare un messaggio sbagliato. Per questo ho voluto fargli notare quanto lei stesse giocando sporco", ha detto l'opinionista in merito al legame che Oppini ha instaurato al GF Vip con la Mello e al tentativo di lei di far credere al pubblico che il compagno di viaggio avesse fatto un passo con un bigliettino datole di nascosto dalle telecamere.

La donna ha anche commentato l'atteggiamento di sua nuora, per niente avvezza al mondo dello spettacolo e alle dinamiche che si innescano nei programmi televisivi come il reality di Canale 5.

"Ci sono degli str... che la bombardano con messaggi odiosi, dove le fanno intendere che il fidanzato la stia facendo sporca", ha aggiunto Alba nello spiegare come mai Cristina ha deciso di esporsi sui social e nelle interviste nonostante sia molto riservata.

La Parietti, però, ha detto di non essere affatto preoccupata per il futuro della storia d'amore di suo figlio: secondo la donna, Francesco non metterà mai in discussione la sua solida relazione per una ragazza bella con la quale sta convivendo da un mese.