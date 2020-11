Il Paradiso delle Signore prosegue con l'appuntamento pomeridiano per raccontare le avventure dei protagonisti del grande magazzino di Milano. Nella puntata che andrà in onda martedì, 24 novembre, secondo le anticipazioni, i riflettori saranno puntati ancora una volta sulla storia di Federico. La madre del ragazzo non accetterà l'umiliazione subita da Adelaide e reagirà affrontando ancora la donna. Per Luciano, invece, inizierà una nuova vita che gli potrà permettere di pensare al futuro con Clelia. Infine, mentre al Paradiso ci sarà fermento per l'evento con Galina Yermolayeva, in caffetteria ci sarà un duro scontro tra Marcello e Salvatore.

Al Paradiso delle signore, il 24 novembre, Luciano andrà a vivere nel nuovo appartamento

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì, 24 novembre, raccontano che Luciano Cattaneo comincerà a concentrarsi sul suo futuro e a pensare a se stesso. Dopo aver lasciato la casa coniugale, infatti, il ragioniere prenderà possesso del nuovo appartamento che gli potrebbe permettere di vivere al meglio la sua storia d'amore con Clelia, dopo un lungo periodo di lontananza e bugie. Silvia, invece, sarà ancora presa dal pensiero di Federico e non si darà pace, temendo che il giovane possa scoprire che il ragioniere non è il suo padre naturale. La signora Cattaneo, dopo lo scontro con Adelaide, non riuscirà ad accettare l'umiliazione e deciderà di affrontare nuovamente la Contessa: tra le due donne ci sarà un confronto durissimo.

Durante l'episodio di martedì, Silvia andrà da Adelaide e tra le due donne lo scontro sarà durissimo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 24 novembre rivelano che, nella puntata in onda martedì, al grande magazzino ci sarà molta agitazione per l'evento imminente che avrà per protagonista la ciclista Galina Yermolayeva.

Per l'occasione, Vittorio tornerà a vestire i panni del pubblicitario, la sua prima vecchia passione che non l'ha mai abbandonato. In assenza di sua moglie Marta, infatti, il dottor Conti dovrà occuparsi anche della parte promozionale dell'evento del Paradiso, ritornando al suo primo lavoro.

Intanto, in caffetteria arriverà un momento molto importante per i soci e per le sorti dell'attività.

Marcello, infatti, sarà disposto a seguire Roberta a Bologna pur di non far perdere alla sua fidanzata una importante occasione per il suo futuro lavorativo. Barbieri comunicherà la sua decisione al suo amico e collega Salvatore, ma il ragazzo non prenderà affatto bene l'iniziativa del suo socio. Il giovane Amato sarà contrario alla partenza di Marcello e la sua posizione sembrerà irremovibile.