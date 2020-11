Gianni Sperti, intervistato nei giorni scorsi da Uomini e donne Magazine, parla del suo percorso all'interno del programma di Uomini e Donne, nel quale è approdato nel 2003 e ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata. L'opinionista ha parlato del periodo difficile che tutti stiamo vivendo a causa dell'epidemia da coronavirus e ha dichiarato: "Forse la solitudine forzata e non voluta ha fatto ritornare in me il desiderio di avere accanto una persona" e ha aggiunto: "Sono ancora single, ma con la porta del cuore socchiusa".

Gianni Sperti: 'Io di solito piango'

Durante l'intervista a Uomini e Donne Magazine, Gianni Sperti ha parlato delle varie sfaccettature della vita da single e dei momenti di malinconia improvvisi: "Io di solito piango, non mi vergogno a dirlo (...) Convivo con la mia malinconia da sempre".

In seguito l'opinionista ha confessato che se dovesse incontrare il grande amore, non lo direbbe a tutti: "Ho già avuto un'esperienza d'amore pubblica e non ripeterò mai questo errore e ha aggiunto: "Se un giorno incontrassi il grande amore, lo custodirei". Gianni Sperti ha poi rivelato di aver bisogno di fare un viaggio, non appena si potrà viaggiare in tranquillità: "Ho bisogno di partire e stare via per molto tempo" e ha aggiunto: "Il mio ultimo viaggio prima della pandemia è stato in India. Ci tornerei subito se potessi".

Sperti su Aurora Tropea: 'Non credo sia interessata a cercare l'amore'

Sempre al Magazine di Uomini e Donne, Gianni Sperti ha poi parlato di Aurora Tropea: "Aurora non mi piace, non la sento vera (...) Non credo sia interessata a cercare l'amore".

Secondo Gianni, sarebbe stata Aurora ad offenderlo per prima, con l'espressione "Vai a mungere le vacche", a detta dell'opinionista Tropea avrebbe in primis sminuito e denigrato chi fa l'allevatore per mestiere e in secondo luogo non avrebbe compreso il senso di una foto postata su Instagram, dallo stesso Gianni, nella quale l'uomo mungeva una mucca in Sardegna.

Gianni: 'Non voglio rispondere della mia vita privata'

Gianni Sperti, durante l'intervista, ha confessato di essere rimasto ferito a causa di un'altra frase detta da Aurora Tropea durante una delle puntate del dating show: "Non sono come te, che ti batte il cuore ogni cinque minuti", avrebbe detto la donna.

In merito a ciò, durante l'intervista al settimanale, Sperti ha dichiarato di essersi sentito molto ferito nel momento in cui Aurora lo ha definito "una persona dall'innamoramento facile". L'opinionista ha rivelato di esser stato innamorato soltanto due volte nella vita e non accetta che qualcuno possa permettersi di sminuire i suoi sentimenti. A tal proposito ha dichiarato: "Non voglio essere costretto a rispondere della mia vita privata".