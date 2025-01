Sezai scriverà una lettera per Guzide e la nasconderà sotto il suo cuscino nelle prossime puntate di Tradimento, quando la donna sarà in ospedale. Le anticipazioni rivelano che l'uomo temerà per la vita di Guzide e le scriverà molte poesie in cui emergeranno tutto il suo amore e la sofferenza per lei. La giudice non vedrà la lettera di Sezai al suo risveglio, ma la ritroverà giorni dopo e il suo volto si illuminerà di gioia leggendo le sue parole per lei.

Il risveglio di Guzide in ospedale

Nelle prossime puntate di Tradimento ci sarà molta apprensione per Guzide che lotterà tra la vita e la morte dopo un incidente.

La famiglia Yenersoy sarà unita al suo capezzale e saranno giorni di attesa e speranza per ognuno dei protagonisti. Yesim sarà l'unica a sperare in una fine tragica, ma non lo dirà a nessuno, tanto che si presenterà in ospedale da Guzide con l'augurio di una pronta guarigione. A soffrire molto per Guzide sarà Sezai che annullerà tutti i suoi appuntamenti per stare accanto alla sua amata. L'uomo passerà molto tempo al capezzale della giudice e scriverà molte poesie e lettere d'amore dedicate a lei, in cui trasparirà anche tutta la sofferenza del suo sentimento. Sezai non riuscirà a dichiarare il suo amore per Guzide e terrà per sé le poesie, ma scriverà una lettera per il risveglio della donna.

Quando non ci sarà nessuno, Sezai entrerà nella camera di Guzide e lascerà sotto il suo cuscino le sue parole. L'uomo resterà sempre in disparte e quando arriverà la splendida notizia del risveglio di Guzide non entrerà nella sua stanza. Avendo visto Tarik arrivare in ospedale, Sezai si limiterà ad informarsi delle condizioni di salute di Guzide parlando con un'infermiera e andrà via.

Al suo risveglio, la giudice sarà circondata dall'affetto di Oylum, Ozan, Nazan e Zeynep e sarà sorpresa dalle lacrime di Tarik che le dirà di aver avuto molta paura di perderla.

La brutta sorpresa al ritorno a casa di Guzide

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Guzide non vedrà subito la lettera di Sezai. Quando sarà trasferita in reparto dalla terapia intensiva, la lettera dell'avvocato resterà sotto il cuscino e sarà ritrovata da un'infermiera.

Quest'ultima andrà nella stanza in cui è ricoverata Guzide e metterà la lettera nella tasca del suo cappotto. La giudice sarà dimessa e si domanderà come mai Sezai non sia andato a trovarla, ma penserà che ha avuto degli impegni di lavoro. Al suo ritorno a casa, Guzide riceverà una pessima sorpresa: la villa sarà a soqquadro e la donna penserà subito a Yesim. Ci sarà l'ennesimo litigio con Tarik che difenderà a oltranza la sua compagna dalle accuse di Guzide e tutto sembrerà tornare come prima. La giudice andrà in camera sua a sistemare le valigie e troverà nella tasca del cappotto la lettera di Sezai.

Leggendola, il volto di Guzide si illuminerà di gioia, anche se l'uomo parlerà ancora di profonda amicizia e affetto: "Vieni a trovarmi prima che finisca l'inverno e guarisci presto".

In realtà, i forti sentimento di Sezai sono scritti nel suo diario e Guzide non conosce ancora tutta la sofferenza dell'uomo per lei.

Guzide vede in Sezai un ottimo amico

Nelle puntate in onda in Italia, Sezai è tornato nella vita di Guzide dopo diversi anni di lontananza. I due sono amici sin dai tempi dell'università, ma Sezai ha sempre amato in silenzio Guzide, anche per rispettare la sua storia con Tarik. Al pubblico è già noto l'amore di Sezai per la giudice e anche Nazan ha fatto qualche battuta alla sua amica, ma Guzide è convinta che ci sia solo una profonda amicizia tra lei e l'avvocato. Al momento per Guzide non c'è ancora posto per l'amore, perché ha molti problemi da risolvere. Tarik è succube di Yesim che non fa altro che complicare la vita a Guzide con i suoi dispetti.

Oylum ha deluso sua madre accettando l'invito a cena della compagna di suo padre. Ozan, invece, fa preoccupare sua madre a causa del lavoro che ha voluto lasciare senza dirle niente. Il modo in cui il volto di Guzide si illuminerà alle parole scritte per lei da Sezai, però, lascia pensare che ci sono buone speranze per lui.