Il Paradiso delle Signore continua a raccontare le storie dei protagonisti della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni della puntata di martedì 10 novembre, Luciano reagirà di fronte alla vicinanza tra Umberto e Federico. Tra il commendatore e il ragioniere ci sarà un forte litigio che farà insospettire Adelaide. Intanto Pietro dovrà affrontare le conseguenze del furto al Paradiso, ma ad aiutarlo ci sarà Vittorio. Infine Stefania riuscirà a ottenere un appuntamento con Federico.

Secondo le trame, martedì per Pietro ci sarà il verdetto del giudice

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, della puntata di martedì 10 novembre, raccontano che Pietro vivrà giorni difficili.

Stefania infatti, ha scoperto che è stato lui a rubare al grande magazzino e il ragazzo dovrà affrontare il giudice e rispondere del reato commesso. A stargli accanto ci sarà lo zio Vittorio, che insieme a lui aspetterà il verdetto del tribunale. Alla fine il giovane Conti riuscirà a evitare il carcere minorile, ma per lui il futuro sarà più duro che mai: dovrà frequentare il liceo e contemporaneamente lavorare per conto di suo zio. Pietro, infatti, inizierà un percorso all'interno del magazzino del Paradiso, sotto la supervisione di Armando. Vittorio si troverà da solo in una situazione di forte responsabilità in assenza di sua moglie Marta, partita per New York e impegnata con il suo lavoro.

Luciano avrà una forte reazione per la sua gelosia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 10 novembre rivelano che uno dei protagonisti principali sarà Luciano. L'uomo sarà sempre più insofferente nel vedere suo figlio cosi vicino a Umberto e per tale ragione a un certo punto reagirà. Il ragioniere si recherà direttamente a Villa Guarnieri per avere un confronto con il padre naturale di Federico.

Tra i due uomini nascerà un litigio molto acceso, perché Luciano chiederà a Umberto di stare lontano da Federico, ma l'imprenditore non vorrà saperne. Il confronto tra i due uomini insospettirà Adelaide, che vedendo il ragioniere furioso chiederà spiegazioni a suo cognato. Umberto non rivelerà alla contessa che Federico in realtà è suo figlio, ma la donna sarà molto vicina a scoprire la verità.

Infine, secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Stefania si troverà sempre meglio con il suo nuovo lavoro da commessa. La ragazza inoltre, grazie all'aiuto di Irene, riuscirà a ottenere un appuntamento con Federico, il ragazzo di cui è da sempre infatuata. La sua amica e Dora si daranno da fare per preparare la ragazza per l'incontro romantico, ma ci sarà un imprevisto. Federico, infatti, sarà costretto a rimandare l'appuntamento, ma la giovane Venere non sarà affatto rassegnata e continuerà a sperare di poter conquistare il cuore dello scrittore.