Martedì 17 novembre verrà trasmessa, su Rai 1, la seconda puntata della settimana de Il Paradiso delle Signore 5. Secondo le anticipazioni da poco diffuse, Gabriella Rossi e Roberta Pellegrino saranno in ansia in quanto dovranno prendere alcune fondamentali decisioni che potranno segnare in modo indelebile il loro futuro. Anche se le anticipazioni non rivelano i dettagli di tali decisioni, è noto che Roberta e Gabriella saranno abbastanza spaventate. Inoltre, la Rossi farà vedere il risultato finale dei bozzetti preparati in vista dell'imminente festività natalizia al signor Conti, ma quest’ultimo non approverà il lavoro della giovane stilista.

Gabriella rimarrà molto delusa dal feedback di Vittorio e cercherà in tutti i modi di recuperare le sue energie per migliorare i suoi bozzetti.

Trama della puntata 27: Pietro in punizione

Sempre nella puntata di martedì 17 novembre, Vittorio e Armando, delusi dai comportamenti di Pietro, decideranno di prendere dei provvedimenti nei confronti del giovane Conti. L'obbiettivo del provvedimento disciplinare preso sarà quello di far ammettere al ragazzo gli errori commessi (come visto nelle puntate precedenti, Pietro è stato accusato di aver sbagliato delle consegne), anche se il giovane però sembrerà non aver capito la lezione. A pagare le conseguenze della decisione presa da Armando, nell'episodio del 17 novembre, sarà anche Rocco, che verrà punito nonostante il suo costante impegno nelle vesti di magazziniere.

Il Paradiso delle Signore, spoiler del 17 novembre

Stefania Colombo cercherà di conquistare con ogni arma a sua disposizione le attenzioni di Federico, ma il ragazzo sembrerà non ricambiare i sentimenti della Colombo. Dunque si tratterà soltanto di false infatuazioni che vagano nella mente della ragazza.

Nell'episodio di martedì, verrà concesso ampio spazio all'euforia dei dipendenti del magazzino per l'arrivo di un noto ciclista. Lo sportivo in questione è il celebre Sante Gaiardoni, che si presenterà al paradiso accompagnato dalla fidanzata, ovvero la cantante Elsa Quarta.

Dove vedere le repliche della soap

I telespettatori della soap ambientata a Milano negli anni sessanta potranno vedere la replica dell'appuntamento del 17 novembre in streaming su RaiPlay, piattaforma che mette a disposizione degli utenti le clip di tutte le puntata già trasmesse e alcuni video extra riguardanti i personaggi dello sceneggiato italiano. Le repliche potranno essere guardate sia sul sito che attraverso l'omonima applicazione, il cui download è gratuito sia per i device Android che per quelli iOS. Per visionare i contenuti è richiesta la registrazione gratuita.