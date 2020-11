La giornata di domenica 15 novembre nella casa della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata movimentata da una accesa lite tra due concorrenti. Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi si sono scontrati duramente durante l’ora di pranzo mentre tutti gli altri coinquilini erano al tavolo.

La contessa per la troppa rabbia si è chiusa nel suo rifugio, e dopo aver chiesto di essere lasciata sola per riposarsi un po', ha fatto sapere ai compagni di gioco di non voler più mangiare per aver avvertito un po’ di tachicardia.

Tommaso furioso con Patrizia De Blanck per non aver aspettato per mangiare

Un nuovo pranzo domenicale al GF Vip 5, è stato caratterizzato da attimi di tensione tra Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi.

Tutto è cominciato a causa dell’influencer milanese e Maria Teresa Ruta, che hanno ritardato perché si stavano facendo la doccia. I concorrenti hanno aspettato per mangiare tranne la contessa, scatenando immediatamente la furia di Zorzi. Quest’ultimo non appena ha visto la scena infatti non ha perso tempo per fare la seguente battuta a Patrizia: “Contessa ma non aspetta? Hanno aspettato tutti, non è carino”.

La chiacchierata 80enne come al solito ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, dicendo a Tommaso che se ha fame mangia poiché assume delle medicine, dopodiché ha aggiunto: “Mi avete rotto le pa..., tu per primo. Mi avete veramente scocciato”. A questo punto la contessa ha preso un farmaco a stomaco vuoto, dopo aver sbattuto la porta della sua camera da letto per la troppa rabbia.

Dayane Mello e Enock Barwuah si sono accertati delle condizioni di salute della nobildonna, raggiungendola subito in camera: quest’ultimo inoltre ha cercato senza riuscirci di convincere De Blanck a tornare a pranzare.

La contessa precisa a Zorzi di sentirsi male a causa della loro discussione

Successivamente Patrizia De Blanck è tornata ad attaccare Tommaso, dicendogli di non doverle dare alcuna lezione di galanteria.

Quest’ultimo invece ancora incredulo dalla forte reazione della contessa, dopo aver chiesto il parere di Stefania Orlando si è giustificato, sia ricordando a Patrizia che lei l’ha offeso parecchie volte, e facendo notare all'80enne che in diverse circostanze non ha accettato quello che le hanno consigliato gli altri.

Per concludere la nobildonna, non appena Tommaso le ha detto di non avercela assolutamente con lei, ha precisato di affrontare male i litigi: "Mi sale il sangue alla testa. Poi mi viene un infarto come con Paolo Brosio l'altra volta”.