Nella casa del Grande Fratello Vip continua a manifestarsi l'antipatia tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. Durante l'ultima diretta andata in onda il 13 novembre, le due donne hanno litigato pesantemente. Durante la notte, addirittura, Dayane ha parlato con Adua Del Vesco e si è lasciata andare ad una frase pungente su Elisabetta. Mello l'avrebbe accusata di essere al Grande Fratello solo perché ha sposato un miliardario.

Dayane e le accuse su Elisabetta Gregoraci

Dayane ed Elisabetta si sono scontrate durante l'ultima puntata a causa del litigio tra Mello e Francesco. La modella ha infatti accusato Gregoraci di essere andata da Oppini a riferirgli cose non vere sul suo conto.

Il rancore nei confronti di Elisabetta non si è placato e Dayane si è lasciata andare ad alcune supposizioni negative sul conto della showgirl. Poco prima, la modella aveva litigato con Tommaso Zorzi e, dal suo canto, Adua Del Vesco ha cercato di placare gli animi. L'attrice ha ricevuto una brutta risposta proprio da Elisabetta, la quale le ha consigliato di non intromettersi nella questione. Una volta sole nel letto, Dayane ha espresso il suo parere proprio sulla Gregoraci ed ha affermato che la showgirl nella sua vita in realtà non ha fatto nulla. La modella ha inoltre sentenziato: 'È qui solo perché ha sposato un miliardario'. Adua ha cercato di calmare la sua amica, ma non ha ottenuto grossi risultati.

Dayane ha infatti concluso affermando che Elisabetta è alla ricerca di un pretesto per restare fino alla fine all'interno del reality.

Dayane ha spiegato perché è arrabbiata con Elisabetta

Mentre Adua cercava di calmare Dayane, senza alcun risultato, la modella ha provato a spiegare i motivi che la porterebbero ad avercela con Elisabetta.

Secondo Mello, tutto è nato dalle voci in casa secondo cui Gregoraci sparlerebbe dei coinquilini. Dayane ha affermato che la showgirl non le avrebbe dato modo di pensare diversamente su di lei e che in realtà non prende mai una posizione in casa. Inoltre, Mello ha dichiarato di non essere interessata al parere dei telespettatori, in quanto è comunque felice di essersi mostrata per quella che è.

Dayane si ritieno una persona vera ed ha affermato di essere sempre come si è presentata all'interno della casa, sia nel bene che nel male. Ha inoltre sottolineato che non le importa di quello che pensano gli altri coinquilini, poiché è consapevole del fatto che la sua vita vale tanto. Dayane ha ripetuto di aver lavorato molto nella sua vita e di aver fatto tutto da sola, motivo per il quale non intende applicarsi con Elisabetta che, secondo la modella, ha avuto tutto dalla vita.