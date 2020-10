Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore - 5, nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 novembre, si assisterà ad un furto all'interno del grande negozio. Intanto, Stefania inizierà il suo periodo di prova e sarà aiutata da Irene, che in cambio vorrebbe un aiuto per conquistare Federico. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle 15:40 circa su Rai 1.

Don Saverio e Armando si scontrano per avere Rocco dalla loro parte

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, ci sarà uno scontro tra Don Saverio e Armando, in quanto entrambi vorrebbero Rocco nella loro rispettiva squadra durante una gara ciclistica.

Agnese, dal suo canto, preferirebbe che il giovane si schierasse con Don Saverio e per convincerlo chiederà l'aiuto di Maria. Intanto, Roberta non sa ancora quale scelta prendere circa la proposta fatta dalla sua professoressa e si confronterà con Gabriella, la quale riceverà anche lei un'importante offerta lavorativa. Il nipote di Vittorio viene ritrovato, ma rischia di essere espulso per sempre dall'Accademia. A quel punto, Beatrice accetterà l'aiuto di Conti, ma solo a determinate condizioni. Vittorio farà di tutto per aiutare Pietro e gli farà conoscere il suo mondo portandolo al Paradiso. Intanto, Conti vorrebbe confrontarsi con Beatrice circa il ritorno di suo nipote in collegio, ma la donna non intende scendere a compromessi reputando che la scelta spetta solo a lei.

Rocco si schiererà dalla parte di Armando e Agnese non riuscirà ad accettarlo. Il giovane, però, subirà un infortunio durante gli allentamenti che non gli permetterà di gareggiare.

Stefania inizia il suo periodo di prova, ma avviene un furto al negozio

Al negozio verrà organizzata una importante sfilata con abiti disegnati da Gabriella e ad indossarli saranno Irene e Dora.

Intanto, Stefania inizierà il suo periodo di prova come Venere nel negozio e sarà proprio Irene ad aiutarla. La giovane, però, chiederà una cosa in cambia del suo aiuto: vorrebbe che Stefania l'aiutasse a conquistare Federico, essendo i due in buoni rapporti. Stefania riuscirà a portare a termine la sua prima vendita e questo le potrebbe garantire l'assunzione, ma qualcosa turberà la serenità del negozio.

Luciano, infatti, si renderà conto che in cassa mancheranno dei soldi e, dopo aver avvisato i padroni del negozio, chiamerà le Veneri per informarle dell'accaduto. Sarà proprio Stefania ad indicare a Vittorio un possibile sospettato. Intanto, l'attrazione tra Agnese e Armando si farà sempre più forte, ma la donna non riuscirà a lasciarsi andare totalmente. Conti, dopo la morte del fratello, sarà fortemente turbato dal suo ricordo.