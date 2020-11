Il Paradiso delle Signore giungerà alla sesta settimana di programmazione a partire dal 16 novembre e secondo le anticipazioni ci saranno molti colpi di scena. Adelaide riuscirà ad arriverà alla verità, scoprendo che Umberto è il padre naturale di Federico. Gabriella, invece, sarà in crisi a causa del lavoro e Salvatore la aiuterà a credere in se stessa. Pietro avrà ancora problemi al magazzino e a farne le spese sarà anche Rocco, mentre Armando e Agnese faticheranno a tenere segreta la loro relazione.

Umberto sarà messo alle strette dalla cognata: nelle puntate fino al 20 novembre emergerà la verità

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana dal 16 al 20 novembre hanno in serbo molte sorprese. Per Adelaide, infatti, arriverà il momento della tanto attesa verità. Insospettita dal coinvolgimento di Umberto nei confronti di Federico, la contessa riuscirà a contattare il medico che si era occupato del ragazzo. Attraverso di lui, Adelaide si procurerà la cartella clinica del giovane e giungerà alla conclusione che suo padre in realtà è Umberto. Silvia verrà a conoscenza della scoperta della contessa e non starà con le mani in mano, decisa a trovare una soluzione. Umberto, però, sarà messo alle strette dalla cognata e le confesserà che Federico in realtà e suo figlio.

Silvia verrà a sapere che la contessa ha scoperto la paternità di Federico

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle signore rivelano che durante la settimana fino al 20 novembre Gabriella avrà un ruolo di rilievo nelle trame. La stilista, infatti, sarà sempre più stressata dal lavoro a causa dei troppi impegni.

Questo impedirà alla ragazza di dare il massimo su tutti i fronti e Vittorio la metterà davanti ad un ultimatum. Le bozze di Gabriella per la collezione natalizia del grande magazzino non verranno accolte con entusiasmo e la stilista comincerà a perdere fiducia in se stessa. A starle vicino, questa volta, ci sarà Salvatore che la incoraggerà ad andare avanti e a ritrovare la gioia di lavorare.

Nel frattempo, Stefania inizierà a illudersi sul conto di Federico. La nuova commessa penserà di aver risvegliato l'interesse nel ragazzo, ma non sarà proprio così. La situazione economica di Beatrice, nel frattempo, sarà sempre più disastrosa e la donna deciderà di cercare un lavoro a Milano.

Gabriella si avvicinerà a Salvatore dopo molto tempo

Secondo le anticipazioni settimanali, in caffetteria gli affari procederanno a gonfie vele anche grazie alla preziosa collaborazione di Laura: il circolo, infatti, sceglierà l'attività di Salvatore e Marcello come fornitori ufficiali. Tra Agnese e Armando l'amore crescerà di giorno in giorno e per i due sarà sempre più difficile tenere segreta la loro relazione agli amici e alle persone più care.