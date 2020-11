Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 annunciano nuovi colpi di scena. Un grosso errore avvenuto al grande magazzino costerà molto caro ai due magazzinieri Pietro e Rocco. Gabriella riceverà la prima bocciatura da Vittorio, mentre Roberta dovrà decidere se accettare o rinunciare alla carriera universitaria. Adelaide prenderà possesso della cartella clinica di Federico e scoprirà finalmente perché Umberto è così attaccato a lui. Tutto questo accadrà nelle puntate che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 novembre su Rai 1.

Puntate Il Paradiso Delle Signore 5: Armando punisce Pietro e Rocco

Agnese e Armando vivranno la loro relazione amorosa come due adolescenti alla loro prima cotta. Durante una notte di passione, la sarta perderà un orecchino che, però, verrà trovato da Salvatore. I due innamorati si renderanno conto che non è facile tenere segreta la loro storia d'amore. Il fratello di Antonio, nel frattempo, comunicherà una bellissima notizia alla socia Laura: sono diventati i fornitori ufficiali della pasticceria del Circolo più esclusivo di Milano. La carriera di Gabriella andrà a gonfie vele, ma quando il direttore del grande magazzino milanese si renderà conto che la stilista sta cercando una soluzione per gestire meglio il suo impegno al Paradiso con le richieste delle clienti del Circolo, le darà un ultimatum.

Il giovane Pietro inizierà a trovarsi bene nel suo nuovo ambiente lavorativo, ma due clienti del Paradiso lo incolperanno per aver consegnato una merce sbagliata.

Sia Gabriella che Roberta dovranno prendere una decisione importante per il loro futuro. Le loro scelte potrebbero stravolgere la loro vita e per tale motivo si mostreranno molto spaventate.

Vittorio e Armando metteranno in atto un piano per indurre Pietro a confessare i suoi errori. Quando il capomagazziniere Ferraris si renderà conto che il provvedimento disciplinare non sta dando buoni frutti, sarà costretto a punire anche Rocco. Il Paradiso, nel frattempo, accoglierà con grande gioia il famoso ciclista Sante Gaiardoni con la fidanzata, la cantante Elsa Quarta.

Credendo che Federico si stia finalmente invaghendo di lei, Stefania inizierà a fare castelli in aria. Infine, i bozzetti della stilista Rossi per la collezione di Natale verranno bocciati.

Gabriella distrutta, Salvatore la consola

Le anticipazioni delle puntate della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, rivelano che Umberto si attaccherà sempre di più a Federico. Il commendatore, infatti, cercherà di coinvolgerlo nelle sue iniziative. Il giovane Cattaneo si mostrerà molto grato per le sue attenzioni, ma preferirà onorare i suoi impegni presi con Vittorio al Paradiso. Gabriella sarà molto abbattuta per il fallimento dei bozzetti presentati a Vittorio, grazie ai consigli di Salvatore, la giovane Rossi ritroverà fiducia in sé stessa e si rimetterà subito al lavoro con tanto entusiasmo.

Mentre Clelia aiuterà Luciano a trovare una nuova casa, Roberta supererà brillantemente un esame che la metterà davanti a un bivio: restare a Milano oppure andare a Bologna. Adelaide, sempre più sospettosa sul legame che unisce Umberto e Federico, fisserà un appuntamento con il medico che ha preso in cura il giovane Cattaneo.

Silvia affronta Adelaide

Dopo la morte di Edoardo, Beatrice dovrà fare i conti con una brutta realtà. Per non perdere la casa, la cognata di Vittorio si metterà a cercare un lavoro a Milano. Il marito di Marta verrà a sapere da suo nipote Pietro che Beatrice è passata di lì senza avvertire nessuno. Roberta suggerirà al direttore del Paradiso di caldeggiare un'atleta donna: Galina Yermolayeva, ciclista di origine russa laureata in ingegneria.

Nel frattempo, Adelaide leggerà la cartella clinica di Federico e scoprirà che Umberto è il padre biologico del giovane Cattaneo.

Stando alle anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso Delle Signore 5, Silvia scoprirà che la contessa di Sant'Erasmo ha messo le mani sulla cartella clinica di Federico e deciderà di affrontarla. Dopo aver riflettuto a lungo, la giovane Pellegrino deciderà di rifiutare l'offerta della professoressa Barone per stare vicino a Marcello. Con grande gioia, Gabriella riceverà l'approvazione per i suoi bozzetti natalizi. Intanto, in Caffetteria le cose andranno a gonfie vele, grazie all'energia positiva che Laura trasmetterà ai suoi soci. Nel frattempo, Adelaide metterà alle strette Umberto, il quale sarà costretto ad ammettere di aver avuto una tresca con Silvia e che Federico è suo figlio.