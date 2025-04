Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano colpi di scena nell'episodio conclusivo della nona stagione. Nella puntata che andrà in onda lunedì 5 maggio alle 16:00 su Rai 1, Marcello Barbieri e Roberto Landi dovranno decidere se denunciare o meno Tancredi di Sant'Erasmo. Nel frattempo, Salvatore ed Elvira diventeranno genitori di un bambino. Mimmo, invece, salverà la vita a Enrico, ricevendo poi una dichiarazione d'amore da Agata.

Marcello e Roberto decidono il da farsi con Tancredi

Marcello Barbieri e Roberto Landi prenderanno una decisione in merito al plagio dell'abito disegnato da Gianlorenzo Botteri.

I due direttori de Il Paradiso delle Signore avranno infatti in mano tutte le prove della colpevolezza di Tancredi di Sant'Erasmo nel furto del bozzetto dello stilista, passato poi a Giulia Furlan per disegnare un vestito identico. Rita Marengo, infatti, si è detta pronta a testimoniare contro Tancredi. Il futuro di quest'ultimo sarà quindi nelle mani di Marcello e Landi, che decideranno se denunciare o meno l'imprenditore. Intanto, Adelaide farà una richiesta a Tancredi, mentre Rosa Camilli prenderà una drastica decisione per il suo futuro. Tuttavia, le anticipazioni della puntata finale non chiariscono ancora se la giornalista si licenzierà dall'Eco della Sera, se tornerà a lavorare come Venere per Marcello e Roberto, oppure se vorrà allontanarsi da Milano definitivamente.

Salvatore ed Elvira diventano genitori

Nel frattempo, proseguiranno le vicende di Enrico Brancaccio, che si troverà in pericolo poco prima di partire per Roma per testimoniare al processo. I criminali, infatti, saranno sulle tracce del medico ed escogiteranno un modo per impedirgli di raggiungere la capitale. Mimmo Burgio, intanto, si renderà conto del pericolo poiché riconoscerà il malvivente visto in precedenza a Il Paradiso delle Signore. Il poliziotto farà un atto eroico intervenendo in tempo per salvare la vita a Enrico. In seguito, Agata svelerà a Mimmo di aver cambiato idea nei suoi confronti. Nel finale di stagione, inoltre, ci sarà anche una lieta notizia: la signora Amato darà alla luce il suo primo figlio prima del previsto, e Salvatore ed Elvira diventeranno quindi genitori di un bambino.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia ha scoperto che Teo è stato male

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Delia ha trascorso la giornata di Pasquetta con le sue amiche, rimanendo delusa poiché Gianlorenzo Botteri non si è presentato all'appuntamento. Lo stilista, infatti, ha ricevuto una telefonata da Ornella che l'ha avvertito che il piccolo Teo si era sentito male. Una volta terminate le festività, Botteri ha spiegato a Delia la situazione, scusandosi con lei. Nel frattempo, Marta ha confessato a Enrico di essere sterile, temendo che il suo compagno volesse interrompere la loro relazione per questa situazione. In realtà, Brancaccio si è dimostrato comprensivo e l'ha rassicurata sul loro futuro insieme.