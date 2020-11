Nelle puntate dal 23 al 27 novembre de Il Paradiso delle Signore 5 il tema della paternità di Federico sarà al centro della trama. Negli episodi della settimana 16-20 novembre Adelaide apprenderà la verità e non avrà alcuna intenzione di far finta di niente. Riusciranno Silvia e Luciano a mantenere il segreto con il figlio? Inoltre vedremo che Marcello sarà intenzionato a fare una sorpresa alla fidanzata Roberta. Salvatore non prenderà affatto bene la decisione del giovane Barbieri.

Negli episodi dal 23 al 27 novembre de Il Paradiso delle Signore 5 Adelaide umilia Silvia

La contessa di Sant'Erasmo, appresa la verità sulla paternità di Federico, si recherà da Silvia.

Adelaide avrà un duro scontro con la moglie del ragionier Cattaneo e cercherà di umiliarla. In seguito Silvia, dopo aver rivelato la verità ad Ernesta, deciderà di affrontare il personaggio interpretato da Vanessa Gravina.

L'astio tra Silvia e Adelaide sarà molto forte e per questa ragione Umberto e Luciano arriveranno a un compromesso pur di far riappacificare le due donne. I quattro giungeranno ad un accordo ovvero Federico non dovrà mai sapere che Luciano non è il suo vero padre.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Stefania apprenderà la verità sulla paternità di Federico

Le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore rivelano che Stefania ascolterà una conversazione tra Ernesta e Silvia e verrà a conoscenza del fatto che il padre biologico di Federico è Umberto Guarnieri.

La ragazza sarà molto indecisa se rivelare o no la verità al ragazzo di cui si è infatuata.

Le trame de Il Paradiso delle Signore rivelano inoltre che Luciano riuscirà finalmente a trovare una nuova casa dove sarà libero di vivere la sua storia d'amore con Clelia Calligaris. Silvia e il ragioniere prenderanno in considerazione l'ipotesi di rivelare la verità a Federico ma i quasi ex coniugi non faranno in tempo a parlare con il figlio: il ragazzo infatti scoprirà da solo di non essere il figlio biologico di Luciano.

Marcello vuole partire con Roberta

Roberta Pellegrino sarà decisa a rinunciare alla possibilità che le è stata offerta dalla professoressa Barone. Ovviamente la ragazza sarà molto dispiaciuta e ciò non sfuggirà a Marcello che deciderà di farle una sorpresa. Barbieri comunicherà a Salvatore la sua intenzione di trasferirsi a Bologna insieme alla sua amata per far si che Roberta non perda un'occasione tanto importante.

Salvatore non sarà affatto felice della scelta di Marcello e i rapporti tra i due soci e amici diventeranno molto tesi. In seguito Amato smetterà di avere atteggiamenti astiosi nei confronti del fratello di Angela ma ci sarà un imprevisto che potrebbe stravolgere i piani di Barbieri: una sua 'vecchia conoscenza' si presenterà alla sua porta per riscuotere un debito.