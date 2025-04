Oylum divorzierà da Behram nelle prossime puntate di Tradimento, e ad aiutarla sarà Mualla, in qualità di tutrice del figlio.

Le anticipazioni rivelano che Mualla terrà nascosto a tutti il decesso di suo figlio e fingerà che Behram sia in una clinica in Svizzera. La donna si presenterà in tribunale al suo posto e acconsentirà al divorzio per permettere a Oylum di rifarsi una vita accanto a Kahraman.

L'addio a Behram e il piano di Mualla

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che nella vita di Oylum presto si farà spazio Kahraman, il cugino di Behram.

La loro amicizia diventerà ogni giorno più profonda, perché Kahraman sosterrà Oylum mentre Behram sarà in stato vegetativo. Mualla non disapproverà questa vicinanza, anche perché nutrirà poche speranze nel risveglio del suo amato figlio. Behram resterà per diverso tempo a villa Dicleli, attaccato alle macchine, fino a quando il suo cuore smetterà di battere. Quando Behram perderà la vita, Mualla lo seppellirà in segreto e non comunicherà il suo decesso a nessuno. La signora Dicleli dirà a tutti di aver ricoverato suo figlio in una clinica in Svizzera per tentare una cura sperimentale. Mualla prenderà questa decisione perché temerà che Oylum possa andare via con suo figlio subito dopo aver saputo della morte di Behram.

L'obiettivo della donna sarà quello di far avvicinare ulteriormente Kahraman e Oylum e farli sposare, così da conservare la discendenza dei Dicleli. L'intuizione di Mualla sarà quella giusta, perché in breve tempo Oylum e Kahraman saranno sempre più complici e lui si sentirà pronto a farle la proposta di nozze.

Una nuova vita per Oylum e il suo bambino

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum sembrerà davvero presa da Kahraman, tanto che caccerà Tolga quando assalterà la villa per portarla con sé. Kahraman organizzerà una cena romantica e regalerà un prezioso anello a Oylum, che senza esitare gli dirà di sì. Quando i due fidanzati rientreranno alla villa mano nella mano, annunciando il matrimonio, Mualla sarà al settimo cielo.

Oylum andrà a dare la notizia a Guzide, che prima vorrà accertarsi che sua figlia sia davvero convinta del passo che sta per fare. Gli occhi di Oylum, però, non mentiranno e Guzide non potrà fare altro che essere felice per lei. Il prossimo passo, prima del matrimonio sarà il divorzio da Behram. Mualla continuerà a nascondere a tutti la sua morte e per permettere il matrimonio dovrà accettare il divorzio di suo figlio. In qualità di tutore di Behram, si presenterà davanti al giudice con Oylum: "Concedo il divorzio", dirà Mualla. Dopo l'udienza, Oylum andrà a dare a Tarik la notizia delle nozze imminenti con Kahraman, chiedendogli di essere presente ma di non rovinarle la festa a causa del suo odio per Sezai.

Mualla all'inizio non accettava Oylum in famiglia

Nelle puntate in onda in Italia, Tolga ha appena fatto la proposta di nozze a Selin. Il ragazzo non è innamorato di lei, ma ha capito di non avere speranze con Oylum. Tolga ha notato che tutti i suoi amici spingono affinché lui faccia il passo con Selin e per questo ha ceduto. La ragazza non si aspettava una simile proposta, ma è stata molto felice di dire di sì. Behram e Oylum, invece, sono ufficialmente fidanzati anche se Mualla non approva la famiglia di sua nuora. La donna si è lamentata del fatto che Guzide e Tarik sono separati, ma Behram ha tenuto testa a sua madre e le ha imposto di accettare la sua scelta.