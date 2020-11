Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 5 annunciano nuovi drammi nelle puntate che andranno in onda da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre su Rai 1. Federico scoprirà di essere figlio di Umberto e scapperà di casa. Mantovano continuerà a ricattare Marcello, ma quest'ultimo confesserà tutto a Federico e Armando. Mentre il signor Ferraris si ritroverà ad affrontare un malvivente per proteggere il giovane Barbieri, Mantovano scoprirà chi sia la fidanzata di Marcello e la prenderà di mira.

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore 5: Federico scappa di casa

Dopo aver scoperto di essere figlio di Umberto Guarnieri, Federico scapperà di casa.

Tutti saranno in apprensione per il ragazzo, compreso la famiglia Guarnieri. Il ragioniere, messo alle strette, racconterà tutta la verità a Vittorio Conti. Roberta, nel frattempo, comunicherà a Clelia di aver accettato la proposta della professoressa Barone e che presto partirà per Bologna. Mantovano terrà d'occhio Marcello e quest'ultimo crederà di non aver più via di scampo.

Grazie all'intermediazione del direttore Conti, Luciano riuscirà a chiarire tutto con l'ex militare, che però non se la sentirà di affrontare Silvia. Mentre Roberta comunicherà la sua prossima partenza a Vittorio, il giovane Barbieri confesserà a Salvatore e Armando che Mantovano lo sta ricattando. Stefania spronerà Silvia a scrivere una lettera a suo figlio, ma quest'ultimo si armerà di coraggio e affronterà a viso scoperto il suo padre biologico: Umberto Guarnieri.

Armando si scaglia contro Mantovano per proteggere Marcello

Secondo alle anticipazioni delle nuove puntate della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore, il signor Ferraris deciderà di dare tutti i suoi risparmi a Marcello in modo che possa chiudere i conti con il malvivente. La sua voglia di proteggere il ragazzo, però, lo porterà ad affrontare a viso scoperto l'ex compagno di galera del Barbieri, ma tra i due le cose finiranno male.

Infatti, il capo magazziniere ne uscirà con le ossa rotte e la bicicletta in pessimo stato.

Una brillante idea per il Grande Magazzino

Salvatore e Laura, nel frattempo, si metteranno alla ricerca di un sostituto del fratello di Angela, ma i due soci non saranno sulla stessa lunghezza d'onda. Snobbati da Federico, Silvia e Umberto si parleranno a cuore aperto.

Vittorio avrà un'altra brillante idea per il Grande Magazzino milanese. Il direttore Conti, infatti, spiegherà alle sue Veneri come funziona il questionario con le domande da fare alle clienti. Il tema sarà l'operosità giornaliera. La cliente che dimostrerà di fare più lavori domestici delle altre sarà nominata 'Regina per un giorno' e vincerà due premi: un capo della collezione invernale e un make up firmato Dora Vianello. Il Mantovano, intanto, scoprirà chi è la ragazza di Marcello e metterà in atto un altro piano vendicativo nei confronti del suo ex compagno di cella.

Beatrice confessa le sue pene a Vittorio

Le anticipazioni della quinta stagione de Il Paradiso Delle Signore riguardanti le puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 30 novembre a venerdì 4 dicembre, rivelano che la giovane Pellegrino sarà presa di mira dal violento Mantovano.

L'ex fidanzato di quest'ultima tornerà a casa solo per fare i bagagli e trasferirsi definitivamente nell'appartamento di Luciano.

Pietro scoprirà che sua madre lavora come inserviente al Circolo e proverà vergogna per il suo lavoro. Nel frattempo, Beatrice confesserà al cognato Vittorio che in passato lui l'ha fatta soffrire moltissimo. Roberta avrà un brutto incidente davanti alla Caffetteria, che però non sembrerà affatto casuale.