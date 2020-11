Al Grande Fratello Vip 5 non è passata inosservata l'intesa mostrata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Venerdì 27 novembre sui cieli della Casa più spiata d'Italia è sorvolato un nuovo aereo dedicato ai "Gregorelli" (ship utilizzata dai fan per il duo Gregoraci-Pretelli). Dal momento che il messaggio chiamava in causa anche la modella italo-persiana, Giulia è apparsa turbata. La diretta interessata ha precisato che non ha alcuna voglia di costruire una storia d'amore nella Casa.

Lo strano triangolo

Il feeling fra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembra vivere un momento di stallo.

In seguito ad una lite tra i due gieffini, l'ex velino di Striscia la Notizia ha confidato di essere pronto a intraprendere nuove conoscenze nella Casa più spiata d'Italia. In particolare, il 30enne è sembrato dimostrare una certa simpatia per Giulia Salemi.

Nella giornata di venerdì 27 novembre sui cieli della Casa del Grande Fratello Vip è sorvolato un aereo dedicato ai "Gregorelli". Il messaggio diceva: "E-P: non cancellate 70 giorni di emozioni". Ma non è finita qui, perché i fan di Elisabetta e Pierpaolo hanno tirato in ballo anche Giulia Salemi: "Giulia be quite". Insomma, è stato chiesto alla modella italo-persiana di non mettersi in mezzo a Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

A quanto pare l'episodio ha turbato molto la diretta interessata.

Parlando con Francesco Oppini, la 27enne ha confidato di non voler passare come quella che rovina le coppie. A quel punto il figlio di Alba Parietti ha fatto notare alla sua coinquilina che tra Elisabetta e Pierpaolo non è mai iniziata una storia. Le parole di Oppini non avrebbero affatto tranquillizzato Giulia: "Mi sembra un dejà vu".

La modella ha fatto riferimento alla storia d'amore nata due anni con Francesco Monte sotto i riflettori del Reality Show di Canale 5: "È un incubo che ho già vissuto e non voglio rivivere". Infine, la giovane ha precisato di avere la coscienza pulita e di fare sogni sereni.

Gregoraci rivela la data di uscita dal reality

Dopo avere appreso la data di fine del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci sembra sempre più intenzionata ad abbandonare il gioco. La showgirl calabrese ha spiegato che per lei è impensabile trascorrere il Natale lontano dal figlio Nathan e dai suoi cari. In seguito all'ennesima discussione avvenuta con Pierpaolo Pretelli, Gregoraci è sembrata propensa ad avere un chiarimento con il 30enne. Elisabetta ha riferito che è brutto andare via senza avere fatto la pace con Pretelli, dopo tutto quello che hanno costruito: "È un peccato finirla così".

Infine, la diretta interessata ha rivelato nei prossimi giorni comincerà a fare delle telefonate per comunicare l'abbandono del programma: "Io il 7 vado via".

Per questo motivo ha invitato Pierpaolo Pretelli a passare in pace questi ultimi giorni di "convivenza forzata".