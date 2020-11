Riccardo Guarneri è uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e donne. Il cavaliere tarantino, come noto, è tornato a sedersi nel parterre maschile del programma di Maria De Filippi a distanza di qualche mese dalla rottura con Ida Platano. Proprio sull'eventualità di un possibile ritorno nel programma della sua ex fidanzata, Riccardo di è mostrato tranquillo e, sulle pagine di U&D Magazine ha chiaramente fatto intendere che questa ipotesi non lo spaventa affatto. Sul settimanale inoltre, ha parlato anche di Roberta Di Padua e della loro ritrovata sintonia, dopo quanto accaduto un paio di anni fa.

Ida Platano potrebbe tornare a U&D, Riccardo spiazza: 'Non mi spaventa'

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e donne da qualche settimana, pronto a rimettersi in gioco dopo la fine della sua relazione con Ida Platano, nata qualche anno fa proprio al'interno del programma di Maria De Filippi. Attualmente il cavaliere tarantino, sta frequentando Roberta Di Padua, con la quale in passato, aveva già avviato una conoscenza finita in malo modo. Entrambi sulle pagine di U&D Magazine, hanno parlato dei motivi che li hanno spinti a riavvicinarsi ed inevitabilmente il discorso si è spostato anche su Ida. In riferimento alla sua ex fidanzata e all'eventualità che la donna possa tornare a Uomini e donne, Riccardo ha risposto: "Ma magari!

Non vedo l'ora di affrontarla e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto".

Dopo la rottura con Ida Platano, Riccardo ci prova con Roberta: 'Siamo complici'

Dalle parole di Riccardo Guarnieri, sembra che il cavaliere non sarebbe affatto infastidito da un eventuale ritorno di Ida in studio.

Dall'intervista emerge, infatti, come Guarnieri sia convinto di aver dato tutto quello che poteva alla sua ex e, a tal riguardo ha dichiarato: "Solo lei non l'ha capito, solo questo mi dà fastidio". Per il cavaliere tarantino quindi, il capitolo Ida è definitivamente chiuso. Prova ne è la sua voglia di rimettersi in gioco e la decisione di rifrequentare Roberta Di Padua, della quale sul magazine di Uomini e donne dice: "Abbiamo il rapporto che tutti vorrebbero.

Siamo complici, non ci diamo giudizi e non c’è alcuna polemica basata sul nulla".

Roberta teme un eventuale ritorno di Ida: 'Non so che effetto potrebbe fargli rivederla'

Sempre sulle pagine del settimanale di Uomini e donne, Roberta Di Padua ha parlato della ritrovata armonia con Riccardo e del piacere provato nel risentirlo anche solo al telefono. Immancabili anche per lei, le domande su Ida Platano. Tra le due donne, come noto, in passato, non vi è stata mai particolare simpatia e oggi Roberta, a differenza di Riccardo, teme un po' un suo eventuale ritorno nel programma. "Sono conscia della loro storia e non so che effetto potrebbe fargli rivederla" ha ammesso la dama. Dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Ida sui vari rotocalchi e anche sui social, pare che l'ex dama bresciana non abbia nessuna intenzione di tornare a Uomini e donne, ma come si suol dire, mai dire mai.