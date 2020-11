La soap opera spagnola Il segreto prima di chiudere i battenti in modo definitivo, continuerà a fare compagnia ai telespettatori di Canale 5 ancora per parecchi mesi. Nel corso delle prossime puntate si assisterà finalmente al ritorno di Emilia Ulloa, che rimetterà piede a Puente Viejo quando suo padre Raimundo Ulloa si troverà in un momento di grossa difficoltà. L’ex locandiera dopo essersi presentata a casa di Francisca Montenegro senza alcun preavviso, dubiterà della fiducia della darklady a causa di Isabel de Los Visos.

La marchesa in poche parole influenzerà la madre di Matias Castaneda, spingendola a credere che Francisca in realtà non ha alcun interesse per la terribile situazione che sta attraversando suo padre.

Il segreto, trame Spagna: Francisca lascia la tenuta La Habana con Raimundo

Le anticipazioni provenienti dalla Spagna e relative a ciò che accadrà negli episodi in programma sul piccolo schermo italiano prossimamente, dicono che a Puente Viejo farà ritorno Emilia Ulloa. Quest’ultima in passato dopo aver affrontato l’ennesimo problema, non ebbe altra scelta oltre a quella di allontanarsi di nuovo dai propri cari insieme al marito Alfonso Castaneda. L’ex locandiera si riaffaccerà nelle trame dello sceneggiato, dopo aver ricevuto una bruttissima notizia dal figlio adottivo Matias sulle condizioni di salute precarie del padre Raimundo. Nel frattempo ci penserà la moglie Francisca a prendersi cura dell’anziano uomo, ridotto in stato catatonico da Campuzano su ordine della defunta Eulalia Castro.

Pur essendo sopravvissuto, Ulloa continuerà a non dare alcun segno di ripresa. La preoccupazione della Montenegro aumenterà a dismisura, infatti arriverà a chiedere aiuto a Matias per trovare una cura in grado di far guarire del tutto il proprio amato.

Sfortunatamente la diagnosi dei medici non sarà per niente rassicurante.

A questo punto Francisca lascerà la tenuta La Habana in compagnia del consorte, per trasferirsi in un nuovo appartamento situato sempre nei pressi del quartiere iberico. Il gesto di Montenegro scatenerà la furia della marchesa de Los Visos, infatti non perderà tempo per farle visita con l’intento di convincerla a condividere di nuovo il suo stesso tetto.

La storica darklady rifiuterà la proposta di Isabel, con la consapevolezza che voglia continuare a manipolarla.

Mauricio rassicura Raimundo, Emilia inizia a dubitare della Montenegro

Successivamente Montenegro mentre farà un picnic con il marito Raimundo, rimarrà sorpresa dall’arrivo di Emilia. L’emozione di quest’ultima durerà meno del previsto, visto che Francisca le dirà subito che suo padre non è migliorato. A questo punto Mauricio rassicurerà l’ex locandiere dicendogli che presto sarà visitato da un altro specialista, invece Marcela non farà fatica ad accorgersi della tristezza della suocera Emilia per il padre. Nel contempo Isabel non appena saprà del ritorno di Emilia nella cittadina iberica, si recherà a casa di Francisca per poterla conoscere.

La marchesa coglierà l’occasione al volo quando la sua parente non si troverà nella propria dimora, cercando di metterla in cattiva luce agli occhi dell’ex locandiera. Emilia dopo essere stata messa in guardia si confiderà con Montenegro, che a sua volta si rifiuterà di far sapere alla giovane per quale motivo ha lasciato la tenuta della madre di Tomas e Adolfo.

Intanto Marcela quando sarà sempre più convinta che la marchesa sta cercando di far schierare Emilia dalla sua parte, lo farà sapere a Matias. Il piano di Isabel in effetti comincerà a dare i suoi frutti, nell'istante in cui la moglie di Alfonso dubiterà delle vere intenzioni di Francisca nei confronti di suo padre. In particolare, la marchesa lascerà intendere alla suocera di Del Molino che Montenegro in realtà ha scelto di non vivere più con lei per potersi sbarazzare facilmente dello scomodo consorte quando si stancherà.