La soap opera Una vita continua a fare compagnia ai telespettatori italiani. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 29 novembre al 6 dicembre 2020, dicono che Emilio Pasamar si trasferirà a Santander con la complicità di José Miguel Dominguez con l’obiettivo di poter smascherare Copernico Ledesma.

Felipe Alvarez Hermoso e Mauro San Emeterio, invece, si troveranno finalmente faccia a faccia con Cesar Andrade, il rapitore di Marcia Sampaio.

Una vita, spoiler al 6 dicembre: Mauro crede che Marcia sia stata rapita da Ursula

Nelle puntate che i fan italiani seguiranno su Canale 5 dal 29 novembre al 6 dicembre 2020, Fabiana cercherà di far riconciliare Carmen e Lolita.

Intanto, Cinta tenterà di confortare Emilio quando lo vedrà sempre più triste per il fatto che sua madre Felicia ha accettato di convolare a nozze con Copernico Ledesma. Nel contempo, Genoveva cercherà di entrare in possesso di informazioni sull’ex ispettore Mauro San Emeterio attraverso Felipe. Successivamente, il vedovo di Teresa Sierra farà sapere ad Alvarez Hermoso che Ursula potrebbe essere coinvolta con la sparizione di Marcia. Purtroppo, Carmen e Lolita continueranno a litigare, invece Mauro, tramite un indizio, si recherà in un vecchio magazzino clandestino in periferia in compagnia di Felipe con la speranza di riuscire a trovare la brasiliana: sfortunatamente della fanciulla non ci sarà nessuna traccia.

A questo punto José, non appena Emilio gli racconterà tutta la verità su ciò che è accaduto a Valdeza in passato, prometterà al ragazzo di aiutarlo. Carmen si rifiuterà di interpretare un sogno fatto da Lolita, secondo le usanze di Cabrahigo. Intanto Genoveva, continuerà ad occuparsi della causa delle navi per rimpatriare i soldati dal Marocco, con l’obiettivo di riuscire a riavvicinarsi a Felipe, ricevendo il netto rifiuto di Ramon.

Emilio si reca a Santander, San Emeterio fa credere ad Andrade di essere un suo cliente

Emilio deciderà di andare a Santander con l’intento di trovare qualcosa in grado di compromettere il promesso sposo di sua madre. Mauro interrogherà un mafioso, che gli farà capire in quale luogo potrebbe essere Marcia.

In seguito, Fabiana farà sapere a Carmen e Lolita che in paese circolano brutte voci sul loro rapporto, mentre Emilio, prima di partire, farà credere a Felicia e Cinta di essere diretto a Barcellona per partecipare ad una fiera. Felipe deciderà di fare delle indagini da solo, quando Mauro gli dirà che Marcia potrebbe essere stata rapita da un trafficante di donne chiamato Cesar Andrade.

Antonito metterà al corrente suo padre dello strano atteggiamento di Carmen e Lolita, invece Felicia dirà a Susana e Rosina che esiste un vecchio patto di matrimonio tra le famiglie Pasamar e Ledesma. Mauro rimetterà piede a casa di Cesar Andrade fingendosi un cliente, e quando sembrerà riuscire a guadagnarsi la fiducia del rapitore, comparirà all’improvviso Felipe: quest’ultimo, con il suo arrivo, rischierà di far fallire il piano dell’ex ispettore per salvare Marcia.