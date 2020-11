Presto i telespettatori italiani della soap opera Il Segreto assisteranno all’ingresso di Estefania (Cristina Urgel), una donna che darà del filo da torcere a una storica famiglia.

La nuova arrivata per non far sapere a Dolores (Maribel Ripoll) di aver passato una notte di passione con Tiburcio Comino (Cesar Capilla) oltre a ricattare il suo presunto amante, minaccerà anche Hipolito Miranar (Selu Nieto). Quest’ultimo per il bene dei propri cari non avrà altra scelta oltre a quella di far avere il denaro richiesto alla forestiera.

Il segreto anticipazioni: Tiburcio ricattato da Estefania dopo essere tornato a Puente Viejo

Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana svelano che Tiburcio desterà parecchia preoccupazione alla moglie Dolores a causa della sua improvvisa scomparsa. Dopo qualche giorno l’ex circense rimetterà piede a Puente Viejo in carne e ossa ma sin da subito apparirà molto confuso, visto che non si ricorderà nulla di ciò che è accaduto durante la sua trasferta.

A questo punto il marito della pettegola del quartiere iberico farà i conti con Estefania, una donna che sosterrà di aver vissuto dei momenti di intimità con lui. Quest’ultima per rimanere in silenzio ma soprattutto per non mettere al corrente Dolores del presunto tradimento del consorte, vorrà ricevere in cambio 500 pesetas.

Comino terrorizzato dal pensiero che la sua ricattatrice possa farlo entrare in crisi con la sua dolce metà le consegnerà l’altissima cifra, e la inviterà a non intromettersi più nella sua vita.

Hipolito apprende del presunto tradimento del patrigno

Estefania mostrandosi parecchio sofferente per essere stata abbandonata da Tiburcio, rimarrà ancora a Puente Viejo e ricatterà anche Hipolito.

Quest’ultimo dopo aver visto Comino ed Estefania parlare non esiterà a chiedergli delle spiegazioni sulla natura del loro rapporto. L’ex acrobata negherà nuovamente di essersi gettato tra le braccia della misteriosa donna, che sempre più convinta della sua tesi arriverà a chiedere dei soldi anche al giovane Miranar.

Per la precisione Estefania vorrà ricevere da Hipolito 20.000 pesetas, per non far apprendere a Dolores dell’infedeltà del marito.

Il cugino di Onesimo si impossesserà dell’intero incasso dell’emporio, ma non riuscirà a soddisfare del tutto Estefania: quest’ultima infatti desiderosa di avere al più presto il denaro che ha preteso comincerà ad avvicinarsi a Dolores. Successivamente Tiburcio e Hipolito si alleeranno con Onesimo (Josè Gabriel Campo) con l’obiettivo di riuscire a far allontanare Estefania dalla cittadina spagnola architettando una vera e propria una trappola.