La soap opera spagnola Una vita scritta dall’autrice Aurora Guerra continua a occupare Canale 5 con intrighi e storie d’amore. Nel corso degli episodi in programma dal 7 al 15 novembre, Cinta Dominguez ed Emilio Pasamar saranno decisi ad abbandonare Acacias 38 per sfuggire dalle grinfie di Copernico Ledesma.

Tra le novità ci sarà il ritorno di Mauro San Emeterio che non avrà al proprio fianco l’amata Teresa Sierra purtroppo deceduta.

Una vita, spoiler sino al 15 novembre: Genoveva apprende che Marcia non è più una domestica

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani potranno seguire da sabato 7 a domenica 15 novembre, annunciano che Genoveva quando sarà in procinto di lasciare Acacias 38 rifiuterà la proposta di Ursula.

Quest’ultima si era detta disposta ad aiutare Salmeron a sbarazzarsi di Marcia, per consentirle di tornare tra le braccia di Felipe. Nel contempo al servizio di quest’ultimo dopo essersi ripresa del tutto, tornerà la domestica Agustina. Lolita preparerà la sua abitazione per poter accogliere i suoceri Ramon e Carmen: i novelli sposi dovranno condividere lo stesso tetto con Antonito e la moglie. Sin dal primo istante, precisamente durante la cena di bentornato Lolita apparirà scostante destando molta preoccupazione al consorte.

Intanto Ledesma sorprenderà Cinta scambiarsi un bacio appassionato con Emilio, il promesso sposo di sua figlia Angelines: il figlio di Felicia tradirà la fiducia del futuro suocero a casa dei Dominguez.

Genoveva verrà a conoscenza di una notizia che non si sarebbe aspettata di apprendere, ovvero che Marcia non è più la cameriera di Alvarez Hermoso. Quest’ultimo sarà deciso a organizzare una piccola cerimonia per rendere ufficiale la sua relazione sentimentale con la basiliana.

Lolita e Carmen litigano, Felipe accoglie Mauro San Emeterio nella sua abitazione

A questo punto Salmeron decisa a riavere al proprio fianco Felipe, proporrà a Ramon e Liberto di noleggiare una nave per rimpatriare i soldati feriti in Marocco. In seguito il marito di Rosina avrà bisogno di Alvarez Hermoso per una questione legale, invece Emilio dopo essersi trasferito in una pensione in periferia per poter fuggire da Acacias 38 si confiderà con Antonito.

Intanto quest’ultimo e Ramon si accorgeranno che le loro rispettive mogli sono ai ferri corti: in particolare Lolita discuterà in continuazione con Carmen per non aver eseguito tutti i compiti della giornata. Genoveva dopo aver fatto credere a Marcia di non avercela con lei, incontrerà Felipe: quest’ultimo dirà alla darklady di essere disposto ad aiutarla a portare al termine il suo progetto per il Marocco. Salmeron però non riuscirà a convincere l'avvocato ad invitarla alla festa di fidanzamento. Nel contempo Cinta ed Emilio faranno sapere a Camino di aver deciso di lasciare il quartiere insieme. Successivamente la ristoratrice dopo aver ricevuto le scuse della giovane Dominguez farà una chiamata misteriosa a Ledesma.

I cittadini del quartiere iberico rimarranno spiazzati dal ritorno inaspettato di Mauro San Emeterio: quest’ultimo verrà accolto dall’amico di sempre Felipe. L’ex poliziotto farà sapere all’avvocato che sua moglie Teresa Sierra è morta. José dopo aver trovato un lavoro a Emilio in Argentina, avrà il timore che sua figlia Cinta non sia del tutto sincera. Per finire, mentre Marcia sarà in procinto di recarsi a casa di Alvarez Hermoso per prendere parte ai festeggiamenti andrà via la corrente all’improvviso.