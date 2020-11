Le prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno vedranno l'ingresso di un nuovo personaggio che porterà non poco scompiglio. Yigit, che si rivelerà essere il fratello dell'ex fidanzata del maggiore dei Divit, investirà Sanem e l'incontro fortuito tra i due si tramuterà in una collaborazione di lavoro, visto che il giovane aprirà una casa editrice e Aydin avrà la possibilità di pubblicare il suo primo romanzo. Can non vedrà di buon occhio la presenza di Yigit e arriverà a indagare per scoprire se la sua promessa di pubblicare il libro della sua amata in America è reale o fa parte di un piano per allontanarla da lui.

Can geloso del datore di lavoro di Sanem

Le anticipazioni di DayDreamer provenienti dalla Turchia rivelano che Yigit cercherà di avvicinarsi sempre di più a Sanem, per la quale comincerà a provare un sentimento che andrà ben oltre l'amicizia. L'editore prometterà alla giovane collaboratrice di pubblicare il suo libro anche in America grazie all'aiuto di un suo socio che opera negli Usa. Felice per la notizia, Sanem condividerà la sua gioia con Can: quest'ultimo, però, non crederà alla versione di Yigit.

Convinto che il fratello di Polen stia architettando un piano per dividerlo dalla donna che ama, Can chiamerà un suo amico e gli chiederà di fare delle indagini per scoprire se i suoi sospetti sono o meno fondati.

Il fotografo terrà la fidanzata all'oscuro delle sue ricerche ma ben presto Aydin scoprirà tutto. Durante la festa di nozze di Leyla ed Emre, l'amico di Can si farà avanti affermando che in America non esiste nessun collaboratore di Yigit.

Rapporti tesi tra Can e Sanem a causa di Yigit

Furibondo per la scoperta appena fatta, Can chiederà a Yigit di allontanarsi dagli invitati della festa con lui per avere dei chiarimenti.

Yigit però, al momento opportuno, mostrerà al fotografo il contratto che attesta la sua sincerità tanto che i neosposi inviteranno Can a non prendere ulteriormente di mira Yigit. La lite tra Can e l'editore farà andare su tutte le furie Sanem: la ragazza chiederà al fidanzato di fidarsi di lei. Sanem, poi, affermerà ancora una volta di voler lavorare al fianco del fratello di Polen per poter realizzare finalmente il suo sogno di diventare una scrittrice affermata.

Ben presto, però, ai telespettatori di DayDreamer sarà ben chiaro che Can non aveva sbagliato a sospettare di Yigit. L'editore, infatti, incoraggiato anche da Huma che farà di tutto per separare Can e Sanem, si avvicinerà sempre di più alla bella Aydin arrivando a compromettere il rapporto della sua dipendente con il fidanzato. I guai da affrontare per la coppia di innamorati saranno davvero numerosi.